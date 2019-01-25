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Fetih Hareketinin Filistin'de yeni hükümet kuracağı iddia edildi

Fetih'in Hamas ile uzlaşı konusunda yaşanan aksaklıklar dolayısıyla Filistin Uzlaşı Hükümeti yerine yeni bir hükümet kurma hazırlığında olduğu iddia edildi

25 Ocak 2019 Cuma 21:27
Fetih Hareketinin Filistin'de yeni hükümet kuracağı iddia edildi

RAMALLAH (AA) - Fetih'in Hamas ile uzlaşı konusunda yaşanan aksaklıklar dolayısıyla Filistin Uzlaşı Hükümeti yerine yeni bir hükümet kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Fetih'e yakın bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih merkez komitesinin perşembe akşamı Ramallah'ta düzenlediği toplantıda Hamas ile uzlaşı konusunda yaşanan aksaklıklardan dolayı Filistin Uzlaşı Hükümeti yerine yeni bir hükümet kurma konusunu görüştüklerini öne sürdü.

Toplantıda kurulması planlanan yeni hükümetin başına Fetih hareketinden isimlerin aday gösterildiğini söyleyen kaynak, toplantı sırasında ele alınan önerilerin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletildiğini söyledi.

Kaynak, ilerleyen zamanda Abbas başkanlığında genel seçimler ve yeni bir hükümetin kurulmasını tartışmak üzere bir toplantı yapılabileceğini ifade etti.

- Filistin uzlaşı çabaları

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

- Abbas'ın meclisi feshi ve seçim çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, aralık ayında Anayasa Mahkemesinin meclisi feshettiğini açıklamış ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Fetih hareketi yöneticileri de seçimlere girmeye hazır oldukları yönünde açıklamalar yapmıştı.

Filistin Anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

Filistin genelinde yapılan bu seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisinin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Seçimin ardından Haziran 2007'de Hamas ile Fetih güçleri arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalar başladı. Yaşanan çatışmalar sonrasında Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini eline geçirirken, Fetih ise Batı Şeria'yı yönetmeye devam etti.

Bu gelişmenin ardından Gazze ve Batı Şeria'da iki farklı hükümet bulunması nedeniyle genel seçimler 2006'dan bu yana yapılamadı.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:27
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