Fetih Hareketi'nden FKÖ'ye: Parlamentoyu feshedin

Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı merkezinde gerçekleştirilen Devrim Konseyi 4'üncü dönem toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 2007'den bu yana Hamas'ın yaptıkları, ulusal çalışmamızın etik kurallarına ve değerlerimizin dışına çıkmaktır. Hamas'ın bu fiileri nedeniyle parlamento görevini yerine getiremez hale gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Merkez Konseyi'nin bu ayın sonunda düzenlenmesi beklenen toplantısında Parlamentoyu feshederek, genel seçim düzenlemesi çağrısı yapıldı.

Konseyin FKÖ'ye yaptığı çağrılar arasında, gelecek dönemde İsrail'den tedrici olarak ayrılış için bir mekanizma oluşturulması ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bu konuda yetki verilmesi, İsrail ile güvenlik koordinesinin sonlandırılması ve ekonomik ilişkilerin durdurulması yer aldı.

Filistin uzlaşı anlaşması uygulamaya hazır

Açıklamada ayrıca, Devrim Konseyi'nin ekim 2017'de Kahire'de Hamas ile imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasını uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

Merkez Konseyi daha önce, FKÖ Yürütme Kurulunu'nu, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak, İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirmiş, ayrıca İsrail ile güvenlik koordinasyonunun ve ekonomik ilişkilerin durdurulmasına karar vermişti.

Hamas Hareketi 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosu'nda 76 sandalyeyi kazanmıştı. Aynı seçimlerde Fetih 43 sandalye elde ederken, geri kalan 13 sandalye ise diğer sol partiler ve bağımsızlar arasında paylaşılmıştı. Filistin'de yaşanan siyasi bölünmeyle Parlamento çalışamaz duruma gelmişti.