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Fetih Hareketi Gazze'deki ofislerini kapatma kararı aldı

04 Ocak 2019 Cuma 23:34
Fetih Hareketi Gazze'deki ofislerini kapatma kararı aldı

GAZZE (AA) - Fetih Hareketi, Gazze'deki tüm ofislerini saldırı olabileceği gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Fetih'in Gazze'deki Sözcüsü Atıf Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hareket'in Gazze'deki ofislerini saldırı olasılığına karşı ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığını belirtti.

Ebu Yusuf, Fetih Hareketi mensuplarının Gazze'deki güvenlik güçlerince gözaltına alındığı ve birçok üyenin de tehdit edildiği iddiasında bulundu.

Devlete ait Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Gazze'deki merkezi, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce bu sabah baskına uğramış, ekipmanlara zarar veren saldırganlar, çalışanları da darbetmişti.

Hamas ise söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu yönünde açıklama yaparak, İçişleri Bakanlığına sorumluların bir an önce yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı güvenlik güçlerinin Gazze'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 500'den fazla Fetih mensubunu gözaltına aldığını öne sürmüştü.

Söz konusu gözaltıların "Fetih Hareketi mensuplarının, Hareketin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenleme ısrarı" nedeniyle yaşandığını ileri süren Ebu Seyf, Gazze'deki emniyet birimlerinin yıl dönümü etkinlikleri için kullanılacak çeşitli materyallere de el koyduğunu söylemişti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm ise yaptığı açıklamada, "Fetih hareketinin, 'Gazze'deki mensuplarına yönelik gözaltılar olduğu' yönündeki iftiralarını şaşkınlıkla karşıladık. Hiçbir Fetih mensubu gözaltına alınmış değil." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:34
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