Fetih Gazze'deki yıl dönümü kutlamalarını iptal etti

GAZZE (AA) - Fetih hareketi, Gazze'de bugün yapılması planlanan kuruluş yıl dönümü kutlamalarının iptal edildiğini açıklarken diğer Filistinli gruplar Hamas ile Fetih arasındaki gerginliği giderme çabalarını sürdürüyor.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, hareketin 54. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazze'de bugün düzenlenmesi planlanan kutlamaların "kan akmasını önlemek" adına iptal edildiği belirtildi.

Fetih hareketi dün, 54. kuruluş yıl dönümünü Gazze'de bugün kutlayacağını duyurmuş, Hamas ise yetkili birimlerle koordinasyon halinde gerçekleştirilmeyen bu etkinliklerin "Gazze'deki güvenlik ve istikrarı sarsma" anlamı taşıdığı açıklamasında bulunmuştu.



- Filistinli gruplardan gerginliği azaltma çabaları

Bu arada Gazze'deki diğer Filistinli grupların yöneticileri, iki hareket arasındaki anlaşmazlığı ve gerginliği bitirme adına çalışmalarını sürdürüyor.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Bureym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli grupların Hamas-Fetih arasında gerginliği bitirme adına yoğun çaba sarf ettiğini ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme elde edemediklerini dile getirdi.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife de gerginliği azaltma girişimlerinden sonuç alana kadar çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

- Hamas ile Fetih arasında son günlerde artan gerilim

Hamas ile Fetih arasında "kutlama" polemiğinin dışında son dönemde başka gerginlikler de yaşanıyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı Ramallah'taki Filistin yönetimi önceki gün, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah ve İsrail'e açılan Kerm Ebu Salim (Kerm Şalom) ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarında bulunan görevlilerini çekme kararı alarak, bunun pazartesiden (bugün) itibaren uygulanacağını bildirmişti.

Gazze'deki birçok Filistinli grup, alınan kararın kabul edilemez olduğu ve var olan bölünmüşlüğü daha da güçlendireceği yorumunu yapmıştı. Hamas da karara tepki göstererek, Ramallah'taki Filistin yönetiminin bu adımını, "Gazze'nin vatandan ayrılması planının tamamlanması" şeklinde değerlendirmişti.

Filistin yönetimi, Kasım 2017'de, aynı yılın ekim ayında imzalanan uzlaşma anlaşmasında öngörülen Gazze Şeridi geçişlerinin idaresini Hamas hareketinden devralmıştı.

Filistin yönetiminin çekilme kararının ardından Hamas, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nın idaresini bu sabah yeniden teslim aldı.

- İki hareket arasında "gözaltı iddiası" gerginliği

Son dönemdeki Fetih-Hamas gerginliğinde "gözaltı iddiaları" da bir diğer başlığı oluşturmuştu.

Fetih'in Gazze'deki sözcüsü Atıf Ebu Seyf, 31 Aralık 2018'de yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı güvenlik güçlerinin Gazze'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 500'den fazla Fetih mensubunu gözaltına aldığını öne sürmüş, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm ise "Fetih hareketinin, 'Gazze'deki mensuplarına yönelik gözaltılar olduğu' yönündeki iftiralarını şaşkınlıkla karşıladık. Hiçbir Fetih mensubu gözaltına alınmış değil." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, devlete ait Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Gazze'deki merkezi, 4 Aralık 2018'de kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce baskına uğramış, ekipmanlara zarar veren saldırganlar çalışanları darbetmişti.

Olayın üzerine açıklama yapan Fetih Sözcüsü Ebu Seyf, hareketin Gazze'deki ofislerini saldırı olasılığına karşı ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

Hamas ise söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu yönünde açıklama yaparak, İçişleri Bakanlığına sorumluların bir an önce yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Fetih hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat önderliğinde kuruldu.