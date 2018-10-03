Fethullah Gülen'in malikanesinde polis baskını

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün elebaşı terörist fethullah Gülen’in Pensilvan’ya eyaletindeki malikhanesinde polis arama yaptığı öğrenildi.

ABD basını, Pennsylvania Eyalet Polisi'nin küresel güçlerin köpeği olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evinde meydana gelen bir olayı soruşturduğunu iddia edildi. Basın mensuplarının sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde ABD’nin uşağı terörist Fethullah Gülen’in CAI tarafından korunan malikanesinin girişine polis araçlarının konuşlandırıldığı havada ise helikopterlerin malikane etrafında gezdiği görülüyor. Yerel bir kanalında çalışan gazeteci Nicole Walters, “Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve polisin silah taşıyan, siyah kıyafetli bir kişiyi aradığını söyledi” ifade etti.

Olayla ilgili bu görüntüler sosyal medyaya düştü: