Fethullah Gülen Murat Karayılan Cemil Bayık Duran Kalkan Türkiye’ye iade mi edilecek?

Terör örgütü PKK ve FETÖ’nün besleyicisi olan ABD, teröristbaşı Fethullah Gülen’in iade edilmesi için yolların arandığı haberleri son dakika olarak iddia edildi. Terör örgütü PKK’nın sözde üç yöneticisinin başına ödül koyan ABD’nin yeni bir kirli oyun peşinde mi sorusu akıllara geliyor. Peki Fethullah Gülen Türkiye’ye iade mi edilecek?

Terör örgütü PKK’ya yıllardır besleyen, koruyan ve büyüten ABD, hem Doğu ve Güney Doğu’da hem de Irak ve Suriye’de teröristleri kullanıp, onları silahlandırarak Türkiye’nin üzerine salmakta. ABD, Türkiye’nin onca ikazlarına rağmen halen Suriye’de bebek katilleriyle el ele kol kola dolaşmakta. Yine aynı şekilde ABD, AK Parti iktidarıyla artık her istediğini yaptıran, ABD ne derse o olacak politikası olmadığından, kuklası olduğu FETÖ’yü harekete geçirdi ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaptırdı.

ABD Suriye'de köşeye sıkıştı

Ancak Allah’ın yardımcı ve milletin kahramanlıklarıyla ABD ve onun kuklası FETÖ’ye darbe indirildi. Türkiye’nin Suriye’de birbiri ardına yaptığı operasyonlar nedeniyle bölge halkının gönlüne girdi. Nerede bir mazlum varsa Mehmetçik onların imdadına koştu, el uzattı, yaraları sardı. Fırat’ın doğusunda teröristleri besleyen ABD, Türkiye’nin kararlı duruşunu nihayet anladı ve teröristlerden temizlenmede sıranın Fırat’ın doğusuna geldiğini anlamaya başlayınca hem PKK hem de FETÖ üzerinden göstermelik mesajları vermeye çalıştı.

ABD'den yalanlama

Amerikan NBC News kanalı Trump yönetimi, FBI, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD İçişleri Bakanlığı’na Fethullah Gülen’in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmaları için emir verdiği idda etti. Bu haber Türkiye’de son dakika olarak geçti. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesini değerlendirdiği" iddiasını yalanladı. ABD’nin hem PKK’nın sözde yöneticilerin başına ödül koyması hem de Fethullah Gülen’i iade etme iddiası ABD’nin yeni bir kirli oyununun bir parçası olarak yorumlandı.