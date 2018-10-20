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Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı sonucu ne olur?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup ligi karşılaşmasında heyecan dorukta. Kırmızı grupta Fethiyespor ile Kahramanmaraşspor yeşil sahalarda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Takımların istatistiklerine bakacak olursak, Fethiyespor önceki hafta Sakaryaspor mücadelesinde 3-1 yenildi. Kahramanmaraşspor, Pendikspor karşılaşmaında 3-0 yenildi. Peki Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maçı sonucu ne olur? Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maç istatistikleri…

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:35
Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı sonucu ne olur?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup ligi karşılaşmasında heyecan dorukta. Kırmızı grupta Fethiyespor ile Kahramanmaraşspor yeşil sahalarda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Takımların istatistiklerine bakacak olursak, Fethiyespor önceki hafta Sakaryaspor mücadelesinde 3-1 yenildi. Kahramanmaraşspor, Pendikspor karşılaşmaında 3-0 yenildi. Peki Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maçı sonucu ne olur? Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maç istatistikleri…

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Fethiyespor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya gelecek. Fethiyespor -Kahramanmaraşspor maçı 21 Ekim 2018 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Fethiyespor -Kahramanmaraşspor  istatistiklerine bakacak olursak, Fethiyespor 4 puanla 17. sırada, Kahramanmaraşspor 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Fethiyespor son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kahramanmaraşspor, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fethiyespor önceki hafta Sakaryaspor mücadelesinde 3-1 yenildi. Kahramanmaraşspor, Pendikspor karşılaşmaında 3-0 yenildi. Kendi sahasında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fethiyespor, 3 gol attı ve 8 gol yedi. Kahramanmaraşspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kahramanmaraşspor, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, kendi kalesinde 6  gol gördü.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 08:35
  1. Sakarya
  2. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta?
  3. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı sonucu ne olur?
  4. Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup

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