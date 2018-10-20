Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup ligi karşılaşmasında heyecan dorukta. Kırmızı grupta Fethiyespor ile Kahramanmaraşspor yeşil sahalarda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Takımların istatistiklerine bakacak olursak, Fethiyespor önceki hafta Sakaryaspor mücadelesinde 3-1 yenildi. Kahramanmaraşspor, Pendikspor karşılaşmaında 3-0 yenildi. Peki Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maçı saat kaçta? Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maçı sonucu ne olur? Fethiyespor – Kahramanmaraşspor maç istatistikleri…

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Fethiyespor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya gelecek. Fethiyespor -Kahramanmaraşspor maçı 21 Ekim 2018 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Fethiyespor -Kahramanmaraşspor istatistiklerine bakacak olursak, Fethiyespor 4 puanla 17. sırada, Kahramanmaraşspor 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Fethiyespor son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kahramanmaraşspor, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fethiyespor önceki hafta Sakaryaspor mücadelesinde 3-1 yenildi. Kahramanmaraşspor, Pendikspor karşılaşmaında 3-0 yenildi. Kendi sahasında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fethiyespor, 3 gol attı ve 8 gol yedi. Kahramanmaraşspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kahramanmaraşspor, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, kendi kalesinde 6 gol gördü.