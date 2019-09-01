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Fethiyespor:3 - Erokspor0

TFF 3.

01 Eylül 2019 Pazar 22:08
Fethiyespor:3 - Erokspor0

TFF 3.Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Erokspor’u 3-0 mağlup etti.


Fethiyespor Erokspor maçını, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, , Erokspor yöneticiler ile birlikte izledi.


Maçtan Dakikalar


21.dakika da Erokspor atağında Melih cezasahası dışında sert vurdu.Kaleci Serkan iki hamlede topa sahip oldu.


36. dakika da Fethiyespor’da Hüseyin’in pasıyla topla buluşan Turgay ceza sahası dışında sert vurdu. Kaleci Özgün’ün müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu. 1-0


74.dakika da Erokspor’da Alper cezasahası içindeki Şahin’e pas verdi. Şahin’in sert vuruşunda top auta çıktı.


78.dakika da Fethiyespor cezasahası içinde karambolden seken topla Şahin Buluştu. Şahin’in şutunu kaleci Serkan güçlükle yumruklayarak uzaklaştırdı


81.dakika da sağ kanattan hızlı çıkan Metin Sevinç cezasahası alanı içerisine girdiği anda sert vurdu. Kaleci Özgün’ü geçen topa arka direkte Halil İbrahim dokundu 2-0


86.dakika da Metin kullandığı serbest vuruşu cezasahası içine ortaladı. Anıl kafayla topu aşırarak ağlarla buluşturdu 3-0


Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-0sona erdi.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler:Oğuzhan Çakır xxx, Mert Bayrak xxx, Ozan Burak Akduman xxx


Fethiyespor: Serkan xx, Hüseyin xx, Sabri xxx, Erdi xxx, Sergen xx(Dk. 76 Aykut x ) Anıl Gir xx(Dk 72 Metin), Halil İbrahim Canik xxx, Turgay xx (Dk. 66 Cemal x) İbrahim xx, Mert xx, Anıl Arıcıoğlu xxx,


Erokspor: Özgür xx, Sinan xx, Rahmi xxx, Efe xx, Alper xxx(Dk 80 Eray x), Şahin xx, Erhan xx, Gökcan xx, Melih xx, Halil Çelik xx (Dk 70 Orhan Gülle x), Emre xx, ( Dk.46 Abdurrahmanx )


Goller: Dk 36 Turgay, Dk 81 Halilibrahim, Dk 86 Anıl (Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Dk. 73 Erdi, Dk 83 İbrahim (Fethiyespor), Dk. 86 Melih (Erokspor)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:08
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