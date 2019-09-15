Fethiyespor:3 - Ağrı 1970 Spor 1 TFF 3.

TFF 3.Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor’u 3-0 mağlup etti.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler:Ayraç Geçgel xxx, Ali Uğurtan Demirtaş xxx, Agah Kaan Kuloğluxxx

Fethiyespor: Serkan xxx, Hüseyin xx, Sabri xxx, Halil xxx (Dk 74 Ozan x), Turgay xxxx (Dk 80 Enes x), Metinxx (Dk 66 Anıl Gir x) İbrahim xxx, Mert Özmen xxx, Cemal xxx, Mert Caymaz xx, Anıl Arıcıoğlu xxx,

Ağrı 1970 Spor: Gökhan xx, Cemal Doğu xx, Tolga xxx, Berk xx, Yakup xxx, Erol xx, Özgen xx (Dk. 88 Önder x), Fatih xx (Dk 52 Hamdi x), Furkan xx, Semih xx (Dk. 57 Kubilay x), Murat xx

Goller: Dk. 6 ve Dk. 41 Turgay (Fethiyespor) Dk. 90+2 Erol (Ağrı 1970 Spor)

Sarı Kartlar: Dk. 30 Mert Özmen, Dk. 34 Sabri, Dk.41 Turgay, Dk.44 Cemal, Dk.51 İbrahim, Dk. 77 Mert Caymaz Dk.90+4 Hüseyin (Fethiyespor) Dk. 30 Murat (Ağrı 1970 Spor)

Maçtan Dakikalar

6.dakika da Anıl’ın ortasında ceza sahası içerisinde topu kazanan Turgay sert vurdu. Kaleciyi aşan top ağlarla buluştu 1-0

39.dakika da Turgay’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil İbrahim topu auta attı.

40. dakika da Halil İbrahim’in sert vuruşu kaleci Gökhan güçlükle yumruklayarak uzaklaştırdı, topu önünde bulan Turgay sert vurdu farkı ikiye çıkardı 2-0

80.dakika da Köşe vuruşundan gelen top kafalardan sekerek karambolde kalınca Anıl Gir kafayı vurdu 3-0

90+2 dakika da Cemal Doğu cezasahası içerisine girdiği anda Enes’in müdalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Murat’ın kullandığı penaltıyı Serkan yumruklayarak önledi. Topu önünde bulan Erol Can sert vurdu 3-1.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.