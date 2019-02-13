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Fethiye’nin altyapı yatırım planı hazırlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünya Bankasından alınan kredi, öz kaynakları ile Fethiye İlçesine 127 Milyon TL’lik içme suyu, arıtma tesisi ve kanalizasyon yatırım planı hazırladı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Fethiye’nin altyapı yatırım planı hazırlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünya Bankasından alınan kredi, öz kaynakları ile Fethiye İlçesine 127 Milyon TL’lik içme suyu, arıtma tesisi ve kanalizasyon yatırım planı hazırladı. Bu yatırımların en büyüğü 62 Milyon TL yatırım ile Ölüdeniz, Hisarönü ve Ovacık Mahalleleri’ne yapılacak olan kanalizasyon hattı yapımı olacak.


Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye İlçesindeki önemli eksiklerden biri olan arıtma tesisi ve kanalizasyon hatları için gerekli projeleri hayata geçiriyor. 4 yıllık planlama, projelendirme ve finansman yaratma çalışmalarının sonucunda Hisarönü-Ovacık Mahallelerinde hazırlanan proje ile bölgeye 101 bin metrelik kanalizasyon hattı yapılacak. Yapılacak olan kanalizasyon hattının atıkları Ölüdeniz’de yapımı tamamlanan arıtma tesisine gönderilerek bölgenin en büyük sıkıntısı çözüme kavuşmuş olacak.


Bunun yanı sıra 40 Milyon TL yatırımla Taşyaka, Cumhuriyet, Patlangıç, Günlükbaşı, Kesikkapı, Akarca, Babataşı, Cami, Çatalarık, Karagözler, Menteşeoğlu, Pazaryeri, Yeni ve Foça Mahallelerine hizmet veren arıtma tesisinde de kapasite artışı yapılarak arıtma sorunu giderilecek, mevcut kanalizasyon hatları rehabilite edilerek kanalizasyon olmayan bölgelere yeni kanalizasyon hatları yapılacak.


Gürün; “Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor”


Muğla’nın içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri için büyük yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün dünya bankasından sağlanan kredinin onaylanması ile Fethiye, Bodrum, Marmaris başta olmak üzere tüm ilçelere önem ve aciliyet sırasına göre alt yapı yatırımlarının yapılacağını belirtti. Başkan Gürün; “Dünya’da ve ülkemizde söz sahibi, eşsiz güzellikteki ilçelere sahip olan Muğlamızda yerli ve yabancı misafirlerimize, şehrimizde yaşayan hemşerilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Özellikle alt yapı konusunda şehrimizin eksikliklerini belirleyerek kendi öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2015 yılında başvurduğumuz dünya bankası kredisi 2018 Eylül ayında onaylandı ve 83 Milyon Euroluk alt yapı yatırımını programladık. Fethiye ilçemize kazandırdığımız Ölüdeniz Arıtma tesisinden sonra 127 Milyon TL’lik içme suyu, arıtma tesisi ve kanalizasyon yatırımına hazırlanıyoruz. Muğlamız hizmetin en iyisini hak ediyor. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızı sağlam temeller üzerinde yükseltmeye ve bu güzel şehre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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