0553 313 94 23

Fethiye’de sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi protesto edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki köpeğin, bir kedi ile karganın zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverler tarafından protesto edildi.

19 Şubat 2019 Salı 12:21
Fethiye’de sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi protesto edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki köpeğin, bir kedi ile karganın zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverler tarafından protesto edildi.


Çiftlik Mahallesi’nde zehirlenmiş olarak bulunan iki köpek, bir kedi ile karga hayvanseverleri üzdü. Sosyal medyada örgütlenen aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup Koca Çalış mevkisinde toplandı.


Eyleme bazı vatandaşlar köpekleriyle katıldı. Hayvanseverler ellerinde "Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez", "Katilimi bulun", "Hayvanlara eziyete hayır", "Doğanın dengesi hayvanlarla korunur" yazılı döviz taşıyan grup, durumu alkışla protesto etti.


Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkan Yardımcısı Kerem Özdemir yaptığı açıklamada, bölgeye geldiklerinde ölmüş ve can çekişen hayvanlarla karşılaştıklarını anlattı.


Ölen hayvanların otopsilerini kendisinin yaptığını, zehrin mideye inmeden hayvanı öldürdüğünü ifade eden Özdemir, "Bununla ilgili raporumuzu da mahkemeye sunacağız. Hayvanlarla burada hep birlikte yaşayacağız. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Bu fikirle hareket ederek önümüzdeki nesli eğitmek istiyoruz. Sokak hayvanlarının bu gibi olaylar yaşamaması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.


Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Görevlisi İsmet Karaisaoğlu ise, "Bize gelen ihbar ile buraya geldik. Burada iki köpek, bir kedi ile bir karga ölmüştü, dört köpek de yaşıyordu tedavi altına aldık" diye konuştu.


Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın istifasını değerlendirdi
    1. İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın..
    2. Muratpaşa’da Yalıkavak mesaisi başladı
    3. Kırklareli İl Hayvanları Koruma Kurulu..
    4. İBB Hartum Belediyesi'ne 5 otobüs hibe..
    5. Down sendromlu bebeğin ölümünde ihmal..
    6. Lübnan'da İran-Suudi Arabistan rekabeti
    7. İslam'a saldıran Berna Laçin'e beraat!
    8. Yeni ve Sözlü: "Bu ülkenin ve..
    9. TGC’den İHA muhabirine destek
    10. Minik öğrencilerden anlamlı çalışma
    11. Çanakkale’de kaçak kazı operasyonu
    12. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    13. Mimar Mesut Üner Çatalca’ya..
    14. "Dizi sektöründeki büyümenin sektöre..
    15. Metropollere saldırı için gönderilen..
    16. Kumluca’da Cumhur İttifakı Meclis..
    17. Sahil güvenlik için 105 kontrol botu..
    18. "Bertuğ Özgür için Galatasaray ve..
    19. Aktay’dan, Kılıçkaya’ya "hayırlı..
    20. Fikret Ünlü'nün vefatı
    21. TBMM Başkanlığına 7 ayda bin 561 yasa..
    22. Para atıcılıkta 2020 Paralimpik..
    23. İran'ın ithalatı yüzde 18 azaldı
    24. Görevliler hepsine el koydu! 35 bin TL..
    25. Altay’dan şampiyona vefa
    26. Cezaevine gönderilen ceketten Fetullah..
    27. Alanya Çıplaklı’ya sıcak asfalt
    28. "USS Donald Cook" savaş gemisi..
    29. Vize istemeyen ülkeler 2019 |..
    30. Bunlar baro mu, marjinal örgüt mü?
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun