Fethiye’de sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi protesto edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki köpeğin, bir kedi ile karganın zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverler tarafından protesto edildi.

Çiftlik Mahallesi’nde zehirlenmiş olarak bulunan iki köpek, bir kedi ile karga hayvanseverleri üzdü. Sosyal medyada örgütlenen aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu grup Koca Çalış mevkisinde toplandı.

Eyleme bazı vatandaşlar köpekleriyle katıldı. Hayvanseverler ellerinde "Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez", "Katilimi bulun", "Hayvanlara eziyete hayır", "Doğanın dengesi hayvanlarla korunur" yazılı döviz taşıyan grup, durumu alkışla protesto etti.

Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkan Yardımcısı Kerem Özdemir yaptığı açıklamada, bölgeye geldiklerinde ölmüş ve can çekişen hayvanlarla karşılaştıklarını anlattı.

Ölen hayvanların otopsilerini kendisinin yaptığını, zehrin mideye inmeden hayvanı öldürdüğünü ifade eden Özdemir, "Bununla ilgili raporumuzu da mahkemeye sunacağız. Hayvanlarla burada hep birlikte yaşayacağız. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Bu fikirle hareket ederek önümüzdeki nesli eğitmek istiyoruz. Sokak hayvanlarının bu gibi olaylar yaşamaması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Görevlisi İsmet Karaisaoğlu ise, "Bize gelen ihbar ile buraya geldik. Burada iki köpek, bir kedi ile bir karga ölmüştü, dört köpek de yaşıyordu tedavi altına aldık" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.