Fethiye’de orman yangını Muğla’nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına 4 helikopter, 5 arazöz ve Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.