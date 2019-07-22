0553 313 94 23

Fethiye’de korkutan yangın

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek bir inşaat firmasına ait malzemelere sıçradı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
Fethiye’de korkutan yangın

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek bir inşaat firmasına ait malzemelere sıçradı.


Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Tellallar Damı Caddesi üzerinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, arazinin bitişiğinde bulunan bir inşaat firmasına ait çatı yapımında kullanılan plastik malzemeye sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında alev alan plastik malzemeler bir iş makinesi yardımıyla dağıtıldı.


Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndüre bildiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saraykent Millet Bahçesinde sona gelindi
    1. Saraykent Millet Bahçesinde sona..
    2. Hatay'ın ana vatana katılışının 80...
    3. Tokat TSO yeni girişimciler..
    4. TOKİ Balıkesir 1000 konut kura..
    5. Yozgat dört yol kavşağında asfalt..
    6. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    7. Burdur'da otomobil ile kamyon..
    8. Sincan’da açık hava sinema keyfi..
    9. Kavun satıcıların yüzünü güldürüyor
    10. Beşiktaş’a yeni giyim sponsoru
    11. Ülker "Sıfır Kayıp" hedefiyle 2018’de..
    12. Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı..
    13. Fındığın maliyeti belli oldu!
    14. Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda..
    15. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    16. Diş eti iltihabını tedavi etmenin..
    17. Ana kucağından asker ocağına
    18. Başkan Gültak, hafta sonunu..
    19. Denizli’nin Çivril ilçesinde sahte..
    20. Çukurova Üniversitesi Besyo Taban..
    21. Fındık hasadı hazırlıkları
    22. Araç çarpması sonucu yaralanan "Aykız"..
    23. Sürekli yorgun olma hissine dikkat
    24. Libya savaş uçağı Tunus'a zorunlu indi
    25. GÜNCELLEME - İngiltere'nin Avrupa..
    26. Akaryakıt istasyonun da faciadan..
    27. Pençe-2 Harekâtı’nda doçka silahı ile..
    28. Türk Sanat Müziği’nin eserleri..
    29. Altın fiyatları
    30. AA'nın "15. Dönem Savaş Muhabirliği..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..