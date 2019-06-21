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Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:53
Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Yaşar Karaalioğlu (24) yönetimindeki 06 GB 6417 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Yüksekokul mevkisine geldiğinde Tolga Ünal (17) idaresindeki 48 AAB 046 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüler ile yolcu olarak bulunan Fadime Koyu yaralandı.


Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:53
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