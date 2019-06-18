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Fethiye’de Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

18 Haziran 2019 Salı 14:51
Fethiye’de Göçmen Kaçakçılığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Fethiye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği’nce, yapılan açıklamada, 25 Haziran 2018’den bu yana Fethiye ile Bodrum’dan iki, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden de bir göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 göçmenin yakalanmasıyla ilgili 8 şüphelinin tutuklandığı, 5 tekneye de el konulduğu bildirildi.


Olayları organize ettiği belirlenen diğer şüpheliler Y.Ç, M.Y. ve A.Ö’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Samsun’un Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinde bulundukları tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.


Fethiye’ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Y.Ç, M.Y. ve A.Ö çıkarıldıkları mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:51
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