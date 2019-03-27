0553 313 94 23

Fethiye’de ’Gençlik Şöleni’

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen “Gençlik Şöleni”nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:42
Fethiye’de ’Gençlik Şöleni’

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen “Gençlik Şöleni”nde Halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.


Konseri Gençlik spor il müdürü Ömer İlman, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ve vatandaşlar dinledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kabaklı, "Ah Yalan Dünya", "Bil Oğlum", "Malazgirt’ten Başlar Türk’ün Seferi", "Kerkük’ün Zindanı" adlı parçaları seslendirdi. Konsere gelen vatandaşlar, Kabaklı’nın şarkılarına sık sık eşlik ettiler


Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabaklı’nın güzel eserlerle müzikseverleri buluşturduğunu söyledi. Yiğit, konserden Fethiyelilerin ve gençlerin memnun kaldığını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:42
  1. konser
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli’de otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
    1. Şişli’de otomobil ile elektrikli araç..
    2. Ömer Çelik: CHP zihniyeti memleket..
    3. "Bunların belediyecilik kariyeri de..
    4. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, nerede..
    6. Bakan Ersoy, Denizli'de turizm sektörü..
    7. Başkan Erdoğan: Çok ciddi yanılacaklar
    8. "Benzemezler ittifakının tek derdi..
    9. İngilizler: Türkiye dersini aldı, izin..
    10. Fethiye’de ’Gençlik Şöleni’
    11. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki:..
    12. Tunus Parlamentosu'ndan BM'ye Golan..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    14. Aydın’da orman yangını
    15. GÜNCELLEME - Kazakistan'da helikopter..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    17. İmamoğlu'nun yeni sloganı çalıntı çıktı!
    18. "Sığınmacılar bize adapte olamadı"
    19. Barış yanlısı Güney Sudanlı..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek