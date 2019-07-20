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Fethiye’de gazeteciye saldırı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kordonda bulunan bir dalış teknesinde, dalış tüpü patlaması olayını görüntüleyen gazeteciyi bir kişi darbetti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:09
Fethiye’de gazeteciye saldırı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kordonda bulunan bir dalış teknesinde, dalış tüpü patlaması olayını görüntüleyen gazeteciyi bir kişi darbetti.


Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı ve Ege Gazetesi imtiyaz sahibi Mesut Bölük, ilçe merkezinde bulunan sahil bandında bulunan bir dalış teknesinde, büyük bir gürültü ile dalış tüpü patlaması olayını görüntülediği sırada bir grup vatandaş ile sözlü tartıştı.


Tartışma sırasında bir kişi görüntü çekmesini istemediği Bölük’ü saldırarak darbetti. Bölük sol gözünden yaralandı. Bölük olayın ardından hastaneden rapor alıp, kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu.


İfade sonrası açıklama yapan Bölük, şehir içindeyken bir patlama sesi ve çığlık sesi duyunca gazetecilik refleksiyle sese doğru ilerledim. Kalabalık içinde patlayan tüp ve yerde yatan bir kişi gördüğünü, olay yerinde yaralıya yapılan müdahalelere engel olmayacak şekilde biraz geriden olayı fotoğraflamaya başladığını söyledi.


Bölük, “Bu sırada bir teknedeki kişi, ‘Niye çekiyorsunuz? Bunları çekip biraz sonra sosyal medyada yayınlayacaksınız’ diye bağırdı. Ben de hemen kimliğimi açık edip gazeteci olduğumu söyledim. Bu sırada yerde yatan yaralıyla ilgilenen iri yapılı kişi kalkar kalmaz bana vurdu ve parmakları gözüme girdi.” Dedi.


Bölük, kendisine vuran kişinin olayın ardından çok ağır küfür ve hakaret de ettiğini ileri sürdü.


Fethiye’nin turistik bir ilçe olduğunu, patlama sesi duyanların bomba gibi yanlış yorumlar yapabildiğini vurgulayan Bölük, “Biz bu gibi dedikoduların olmaması için bu görevi yapıyoruz. Yaralanan kişiden, akan kanından nemalanmak için bu işi yapmıyoruz. Vatandaşı doğru bilgilendirmek için oradaydım. Fethiye Gazeteciler Derneği başkanı ve bir gazeteci olarak yaşanan olay nedeniye çok üzgün ve kızgınım. Farklı illerde de bu gibi üzücü hadiseler yaşanabiliyor. Kamu görevi yapılan gazetecilerin daha sıkı tedbirlerle korunması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:09
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