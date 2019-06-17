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Fethiye'de caretta caretta yuva sayısı 30'a ulaştı

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettalar, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı sahiline yumurta bırakmaya devam ediyor- DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale:- "Şu anda Fethiye’de 30 yuvamız var. Bu sayının Temmuz'da iki üç katına çıkacağını tahmin ediyoruz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:26
Fethiye'de caretta caretta yuva sayısı 30'a ulaştı

MUĞLA (AA) - Nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların yuvalama alanları arasında yer alan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalış Plajı sahilinde yuva sayısı 30'a ulaştı.

Foça Mahallesi’ndeki sahilde caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara bırakıyor. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, gönüllü gençler de sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

DEKAMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Başkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının korunması için mayısta çalışmalara başladıklarını söyledi.

Öncelikle yumurtlamak için karaya çıkan deniz kaplumbağalarını koruduklarını belirten Başkale, "Akşam Fethiye sahilleri çok kalabalık oluyor. Kaplumbağalar insanlardan korktukları için yuvalamadan geri dönüyorlar. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte çevredeki esnaf ve yaşayan vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Başkale, Fethiye kumsallarında yaklaşık 30 yıldır koruma çalışması yaptıklarını, insanların yavaş yavaş bilinçlenmeye başladığını dile getirdi.

- Havaların serin gitmesi yuvalamayı geciktirdi

Havaların geçen yıl daha sıcak geçtiğini ve Fethiye'de 120 yuvayla sezonu kapattıklarını aktaran Başkale, "Bu sene hava daha serin gidiyor. Geçen yıl bu zamanlarda sıcaklık 30-35 dereceyken bu sene 27-28 derecede seyrediyor. Bu da kaplumbağaların biyolojik saatini değiştirdi ve yuvalamada biraz daha gecikmelerine sebep oldu. Özellikle Fethiye kumsalları için. Şu anda Fethiye'de 30 yuvamız var. Bu sayının Temmuz'da iki üç katına çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:26
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