0553 313 94 23

Fethiye’de ABD bayraklı gulet alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde marinaya bağlı ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Fethiye’de ABD bayraklı gulet alev alev yandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde marinaya bağlı ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, erken müdahale sayesinde diğer yatlara sıçramadan söndürüldü.


Fethiye’nin Karagözler Mahallesi’ndeki Ece Marina’da bağlı olan ABD vatandaşı Kenneth Ross Matheson’a ait Amerikan bayraklı Delmar adlı yaklaşık 21 metrelik ahşap guletin motor kısmında yangın çıktı. Teknede bulunan Matheson yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Matheson, alevleri söndüremeyince marina yetkililerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri ve Ece Marina söndürme teknesi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Gölü için 430 kilometre yürüyecekler
    1. Van Gölü için 430 kilometre..
    2. 4 gün kımıldayamadı! Yaşlı adamı..
    3. Yine at gözlüğüyle baktılar! Paçavra..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Yeni doğan sünneti psikolojik..
    6. 160 hacı adayı havaalanında mahsur..
    7. Akşehir Gülmece Parkı, sanat..
    8. Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6..
    9. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
    10. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
    11. Müzelik el yazmalarına yoğun bakım..
    12. Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken..
    13. İran'dan ABD'yi kızdıran açıklama:..
    14. Hamilelik döneminde günlük beslenme..
    15. Kırgızistanlı genç sokak ortasında..
    16. Karadeniz’de ’Yılın En’leri
    17. Devrilen motosikletin üzerinden geçen..
    18. Hilmi Güler’den üreticilere destek
    19. Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını..
    20. Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar