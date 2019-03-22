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Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22 Mart 2019 Cuma 17:21
Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Esenköy Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda M.C isimli şahsın evinde yapılan aramada yarım kilo esrar, skunk uyuşturucu madde, ev içinde saksılara ekilmiş Hint Keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde satışlarında uyuşturucu maddeleri tartmakta kullanılan iki adet hassas terazi ile bir adet ruhsatsız tüfeği, tüfeğe ait fişekler ele geçirilmiştir.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.C "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:21
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