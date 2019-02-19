Fethiye Kısa Mola Merkezi hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola Hizmeti’nin ikinci merkezini Fethiye ilçesinde açtı.

Fethiye ilçesinde Engelli Ailelerine Kısa Mola merkezinden yararlanan engelli annesi Hayriye Konuk, duygularını şöyle ifade etti: “Fethiye ilçesinde Kısa Mola Merkezi hizmete açılmadan önce, çarşıya herhangi bir iş görmeye gittiğimde aklım her zaman evde oğlumda kalıyordu. Kısa Mola hizmeti ile tanıştıktan sonra artık çarşıya çıktığım zaman aklım oğlumda kalmıyor. Çünkü oğlum güvenli bir ortamda hizmet alıyor. Kısa Mola Merkezi’nin hizmetleri ve etkinlikleri sayesinde oğlumu daha önce götüremediğim birçok yere götürdüm. Kısa Mola Merkezinin hizmetleri ve bundan sonra yapacağı birçok güzel hizmet nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e bir anne olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, “Muğla, 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü, yüzde 68 orman varlığı ve 1479 kilometre kıyı şeridi ile doğal ve eşsiz güzelliklere sahip, yaşamaktan ve hizmet edilmekten gurur duyulan bir il. Bu özel şehirde tüm vatandaşlarımız için hizmet üretiyor, sevgiyi ve hoşgörüyü arttırıyoruz. Gencinden yaşlısına, engelli vatandaşlarımızdan yerli ve yabancı misafirlerimize kadar tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizle ulaşmak istiyoruz. 1479 km kıyı şeridi olan Muğla’mızda tüm vatandaşlarımızın denize girebilmesi için 14 engelsiz plajı hayata geçirdik. Yazın denize girmek isteyen engelli vatandaşlarımızı evlerinden özel araçlarımızla alıyor, plajda normal, sağlıklı bireyler gibi denize girmelerini sağlıyoruz. Türkiye’de bir ilk olan ve diğer Büyükşehir Belediyeler tarafından örnek alınan Kısa Mola hizmetimiz ise engelli bireye sahip ailelerimizde özellikle annelerimiz için hayata geçirdiğimiz çok önemli bir proje. Evlatlarını 7 gün 24 saat gözlerinin önünden ayırmayan, onlara gözü gibi bakan, kimselere emanet edemeyen annelerimize bir nefes olmak, özel hayatlarına, kendilerine biraz zaman ayırabilsin diye hayata geçirdiğimiz bir hizmet. İlk başlarda annelerimiz bu hizmetimizden yararlanırken Kısa mola merkezimize gelerek evlatlarını karşıdan izlediler ve gözlemlediler. Onların mutluluğunu, arkadaşları ile keyifli vakit geçirmesini gördükten sonra yürekleri rahat bir şekilde bizlere evlatlarını emanet ettiler, personelimizi de evlatları gibi gördüler. Evde bakım, Gündüz Bakım Evi,kırsaldaki çınarlar, Yüz Yaş Evi, engelli nakil hizmetlerimizle 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizle ulaşarak Muğla’da büyük bir aile olduk. Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet anlayışı ile sevgimizi arttırmaya, hizmetlerimizle güzel Muğlamıza değer katmaya devam edeceğiz. Çünkü Muğla hizmetin en iyisini hak ediyor” diye ifade etti.