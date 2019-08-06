Fethiye Belediyesinden yıldızlar altında müzik

Fethiye Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce, 5 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında sürecek ‘Yıldızlar Altında’ müzik gecesi, Mustafa Selçukoğlu konseriyle başladı.

Fethiye Sahil Bandı’nda, memleketim noktası önünde verilen Mustafa Selçukoğlu konserine yoğun katılım oldu. Fethiye halkı ve turistler, Selçukoğlu’nun şarkılarıyla oynadı, türküleriyle hüzünlendi. Kültür Sosyal İşler MüdürüHalime Ok, “5 Ağustos – 30 Eylül arasında Fethiye’nin birçok noktasında halkımızla buluşacağız. ‘Yıldızlar altında’ müzik şölenimizde Fethiye’mizin sanatçılarıyla vatandaşlarımız bir araya gelecek. Özellikle turizmcilerimiz bu tür etkinliklerden çok memnun olduklarını bizlere ifade ediyorlar. Halkımızın yoğun olarak vakit geçirdiği noktalarda, ayaklarına müziği götürüyoruz. 30 Eylül tarihine kadar Fethiye’mizin birçok noktasında sanatçılarımız halkımızla buluşacak” diye konuştu.

Etkinlikler, 8 Ağustos’da Fethiye Evi önünde Fethiye Belediye Bandosu, 19 Ağustos’da Özer Olgun Kültür Merkezi’nde Kent Orkestrası, 21 Ağustos’ta Şehit Fethi Bey Parkı’nda Aysun Karasaçlı konseriyle devam edecek. 30 Eylül’e kadar sürecek olan ‘yıldızlar altında’ müzik şöleni, Fethiye’nin birçok noktasında olacak.