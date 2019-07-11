Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Protokolü imzalandı

Eskişehir’de, inşaası ve peyzaj düzenlemesi hayırsever Fethi Yılmaz Sezer tarafından karışılacak olan “Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin” protokolü törenle imzalandı.

Valilik Makamı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Vali Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, hayırsever Fethi Yılmaz Sezer ve ilgililer katıldı.

“Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir”

Eskişehir’in yaşanabilir ve tercih edilen bir şehir olmasına dikkat çeken Vali Çakacak, tören esnasında yaptığı konuşmada, huzurevinin yapımını üstlenen hayırsever Fethi Yılmaz Sezer’e teşekkürlerini ileterek, “Bizler; annesine, babasına, yaşlısına ve büyüklerine değer veren; onları sevip, sayan bir medeniyetin ve inancın mensuplarıyız. Bizim medeniyetimizde yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmet vardır. Binlerce yıllık tarihinde ve köklü medeniyetinde büyüklere saygıyı esas alan Türk milleti, inancının bir gereği olarak da yaşlılarına hak ettikleri değeri her zaman vermiştir. Çünkü yaşlılarımız; dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, millet olma bilincine en önemli katkıyı sunan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır” diye konuştu.

“12 bin 413 metrekare yüzölçümlü alanın üzerine yaptırılacaktır”

Ayrıca Vali Çakacak, yapılacak olan huzurevinin detaylarına ilişkin bilgiler de vererek, “İlimizin yaşanabilir ve tercih edilen bir kent olması nedeniyle hem ilimizde bulunan hem de il dışından gelen talepleri karşılamak amacıyla mülkiyeti hazineye ait Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na tahsisli, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesinde bulunan 12 bin 413,17 metrekare yüzölçümlü alanın üzerine huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkez binası inşaası hemşerimiz, değerli iş insanı hayırsever Fethi Yılmaz Sezer tarafından yaptırılacaktır. İlimizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’müze bağlı 4 huzurevi 322 kapasite ile 326 kişiye hizmet verilmektedir. Sosyal devlet anlayışı nedeniyle devlete ait huzurevlerinin hem ücretli hem ücretsiz yaşlıya hizmet vermesinden dolayı huzurevlerimiz daha fazla talep görmektedir. 125 sırada bekleyen yaşlı olması nedeniyle açılacak olan huzurevi, yaşlı ve yakınları için önem arz etmektedir. şeklinde konuştu.

“Eskişehir’in benim nezdimde yeri bir başkadır” diyen hayırsever Sezer ise, yapılacak olan yatırımın örnek olmasını istedi.

Konuşmaların ardından Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin protokolü Vali Özdemir Çakacak, hayırsever Fethi Yılmaz Sezer ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer tarafından imza altına alınarak resmiyete kavuşturuldu.

Öte yandan imzanın ardından Vali Çakacak, günün anısına hayırsever Sezer’e Eskişehir halkı adına teşekkür plaketi verdi.