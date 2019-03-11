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Fethi Yaşar’dan yoğun mesai

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yoğun mesaisine devam ediyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:21
Fethi Yaşar’dan yoğun mesai

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yoğun mesaisine devam ediyor. Yaşar, günlük programları kapsamında ilk olarak Demetevler’de bulunan Yozgat Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi. Yaşar, "Bir mahallenin abisi olmak kolay değildir. Ben bu ilçede Fethi Yaşar oldum. Kimseye bir kötülüğüm dokunmadı" dedi.


Burada Yozgatlılara seslenen Yaşar, daha sonra Batıkent’te vatandaşlarla beş çayında buluştu. Akşam yemeğini Yenimahalle Belediyesi İlk Adım Düğün Salonu’nda Çankırı Kurşunlular ile beraber yiyen Yaşar, Çamlıca Mahallesi Temel Enerji Blokları’nda mahalle sakinleriyle buluştu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a gittiği tüm adreslerde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Halkın karşısına verdiği sözleri tutmuş şekilde çıktığını söyleyen Yaşar, "Her gün binlerce insanla bir araya geliyorum. Hepsi samimi davranıyor. Her çaldığım kapıda insanlar güler yüzle karşıma çıkıyor. ’Fethi abi, Fethi Amca, Fethi’ diye insanlar bizleri selamlıyor. Bir mahallenin abisi olmak kolay değildir. Ben bu ilçede Fethi Yaşar oldum. Kimseye bir kötülüğüm dokunmadı. Halka hizmet hakka hizmettir diyerek her gün çalıştım. Bunun karşılığını halkta görmek çok güzel" diye konuştu.


Vatandaşın vergilerini, vatandaşın yararına olmayan hiçbir konuda kullanmadığını ifade eden Yaşar, “Benim dünya adına istediğim her şeyi Allah bana nasip etti. Ne paraya ne makama ihtiyacım var. Memlekete hizmet etmek için bir yola çıktım. Bugüne kadar yaptığım her yatırımda harcadığım her kuruşta yetim hakkını gözettim. Kimsenin hakkına girmemek için mücadele ettim. Milletin yararına ne varsa onu yaptım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:21
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