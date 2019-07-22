0553 313 94 23

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ndehastalara manevi destek

ElazığFethi Sekin Şehir Hastanesi’nde “Manevi Destek ve Rehberlik” hizmeti ile hastaların moralleriyüksek tutuluyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ndehastalara manevi destek

ElazığFethi Sekin Şehir Hastanesi’nde “Manevi Destek ve Rehberlik” hizmeti ile hastaların moralleriyüksek tutuluyor.


Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde hastaların moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için“Manevi Destek ve Rehberlik” hizmeti de veriliyor.Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik ”hizmeti protokolü kapsamında hizmet veren birimin görevlileri, hasta odalarını tek tek ziyaret ediyor. Cerrahi müdahale görecek hastalara ameliyathaneye girmeden önce veya tedavi süreci devam eden yatan hastalarla görüşen görevlilerin çabası, tıbbi tedaviye önemli katkı sunuyor.Birimde görevli manevi destek ve rehberlik uzmanları hasta yakınlarıyla, çalışan personelleri de ihtiyaç halinde ziyaret destek sağlıyor.


Halka kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk “Hastalarımıza moral ve motivasyon sağladığını düşündüğümüz manevi destek hizmetini aktif hale getirdik. Açılışımızdan bu güne kadar 2 bin 65 hasta, hasta yakını ve hastane personeline manevi destek sağladık. Bunların olumlu dönüşlerine tanık olmak, yapılan çalışmanın öneminin en önemli göstergesini oluşturuyor . Hasta ya da hasta yakınlarının duygularının en karmaşık olduğu yerlerden birisi hastanelerdir. Bu nedenle zaman zaman üzüntü, sıkıntı, öfke ve ümitsizlik gibi olumsuz duygulara kapılabilmekteler. İnsanlar, bu gibi durumlarla baş edebilme konusunda kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar. İşte böyle zamanlarda, manevi destek biriminde görev yapan uzmanlarımız devreye girip, desteğe ihtiyaç duyan kişilere moral ve motivasyon sağlamakta ve onların olumsuz duygulardan arınmalarına yardımcı olmaktadır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor yazarlarından EGC’ye ziyaret
    1. Spor yazarlarından EGC’ye ziyaret
    2. Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı
    3. Suriye'nin kuzeyindeki patlamalarda 14..
    4. Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos’ta..
    5. Balkonlar bahçeye dönüşecek
    6. Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim..
    7. Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
    8. Çandır fasulyesinde çapa zamanı
    9. Manavgat plaj futbolunda şampiyon,..
    10. AFRAY’ın 1. Etap ödeneği tahsis edildi
    11. Okul onarımları devam ediyor
    12. Erdoğan'dan Hatay mesajı
    13. Eski eşini öldüren sanığa..
    14. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
    15. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    16. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    17. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    18. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    19. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    20. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    21. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    22. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    23. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    24. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    26. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    27. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    28. James Jeffrey, Ankara’da
    29. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    30. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..