Festus Okey'in gözaltında ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Nijeryalı Festus Okey'in 11 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde vurularak öldürülmesine ilişkin davanın, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cengiz Yıldız ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan Tochukwu Gameliah Ogu'nun avukatı Alptekin Ocak, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve müvekkilinin maktulle kardeşlik bağının tespit edilmesini istedi.

Duruşma savcısı da Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını isterken, sanık avukatı Vehbi Kahveci, Yargıtay kararının takdirini ve katılma talebinde bulunan Ogu'nun avukatlarının vekalet eksiklikleri hususunu mahkemeye bıraktıklarını söyledi.

Ogu'nun avukatı Ocak duruşmada tekrar söz alarak, DNA analizi ile ilgili Güney Afrika'da uluslararası sertifikası bulunan bir laboratuvar tarafından çalışma yapıldığını söyledi.

Bu nedenle evrakın Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderilmesi gerektiğini kaydeden avukat Ocak, "Ayrıca müvekkil bizzat mahkemenizdeki yargılamaya gelerek DNA testi yaptırmak ve beyanda bulunmak istemektedir. Vize işlemlerinin yürütülmesi için bu yönde bir ara karar oluşturulmasını talep ediyoruz. Müvekkilin annesi de davaya katılmak istemektedir. Vekaletnamesini alma yönündeki girişimlerimiz sürmektedir. Bu konuda da süre istiyoruz." dedi.

Avukat Ocak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2007 tarihli soruşturma dosyasının, görülmekte olan dava ile ilgili bilgiler içerdiği düşüncesinde olduklarını söyleyerek, bu dosyanın getirtilip incelenmesini talep etti.

Sanık avukatı ise katılma isteminde bulunan vekillerin beyanlarını ve taleplerini kabul etmediklerini söyledi.

"Ölen kişi Festus Okey'den başkası değildir." diyen sanık avukatı, "Talepte bulunanın, kardeş olduğunu kabul etmiyoruz. Özel bir kuruluştan alınan DNA raporunu da kabul etmiyoruz. Böyle bir rapor ancak Nijerya'da mezar açılarak yapılmalıdır. Ayrıca katılma isteminde bulunan kişinin, kardeş olup olmadığının tespitine yönelik cenazenin kime teslim edildiği hususunun Dışişleri Bakanlığından araştırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tochukwu Gameliah Ogu'nun avukatlarına, vekaletname sunmaları için süre verdi. Ogu'nun Türkiye'ye gelerek mahkemedeki yargılamayı izleme olanağının sağlanması yönünde ülkesinden çıkış işlemlerine esas olmak üzere dile getirilen istemi yerinde gören mahkeme heyeti, Ogu'nun yargılamaya davet edildiğinin karar altına alınmasına hükmetti.

Ogu'nun avukatının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının, dava dosyası ile ilgisi olduğu gerekçesiyle incelenmesi talebini kabul eden heyet, sanık avukatının, Festus Okey'in cenazesinin kime teslim edildiği hususunun araştırılması yönündeki talebi reddetti.

Heyet, adli yardım (istinabe) yoluyla Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere Adalet Bakanlığına yazı yazılarak, DNA raporunun istenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- "Yıllar sonra bile bu cinayet nasıl işlendi araştırılacak"

Duruşma sonrası açıklama yapan Ogu'nun avukatı Alptekin Ocak, Festus Okey davasının Türkiye'de kamuoyunun adalet duygusunu zedeleyen bir dava olduğunu söyledi. Olayın, Beyoğlu gibi bir yerde üstelik polis kurşunuyla gerçekleştiğini savunan avukat Ocak, şunları kaydetti:

"Zedelenen adalet duygunun giderilmesi için çok önemlidir. İnanıyoruz ki davanın sonunda verilen karar, bir nebze olsun özellikle ailesi açısından zedelenen adalet duygusunun onarılması anlamına gelecektir. Tüm çabamız bunun içindir. Bir sonraki davaya kadar Interpol ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden evraklar bekleniyor. Maktulün kimliğinin ve davaya katılanların kim olduğunun tam ortaya çıkması için. Bunlar belirlendikten sonra esasa geçeceğiz. Yıllar sonra bile bu cinayet nasıl işlendi, üzerini kimler örttü, sorgu sırasında neden polisin elinde silah vardı bunlar araştırılacak."

- Davanın geçmişi

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'i, 20 Ağustos 2007'de gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Daire, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'de yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, bozulmasına hükmetmişti. Kararda, "Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerinin tespitiyle nüfus kayıt örneğinin getirilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması sonucuna göre katılma istemi konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizliklerinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına" ifadeleri kullanılmıştı.