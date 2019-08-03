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Festivol’de Türk Geceleri ile vatandaşlar Türk Halk Müziğine Doyacak

Bir Festival markası olarak düzenlenen Festivol, 3-4 Ağustos’ta Kayseri’de başlıyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
Festivol’de Türk Geceleri ile vatandaşlar Türk Halk Müziğine Doyacak

Bir Festival markası olarak düzenlenen Festivol, 3-4 Ağustos’ta Kayseri’de başlıyor.


Tarık Keskin Marka Fikir ve Sanat A.Ş tarafından düzenlenen Festivol’ün 2. Ayağı, Kayseri Sümer Tesislerinde başlıyor. 3-4 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve ilk günü ücretsiz düzenlenecek olan organizasyonda, birbirinden değerli sanatçılarla vatandaşlar Hem Türk Halk Müziğine, hem de eğlenceye doyacaklar. Festivol’ü tanıdıktan sonra vatandaşların çok sevdiğini ve vazgeçemediğini söyleyen Festivol Marka Direktörü ve Organizatörü Rıfat Öztop, “Festivol bir festival markası. Tarık Keskin Marka Fikir ve Sanat A.Ş tarafından ortaya çıktı. ‘Festival değil Festivol’ sloganıyla, Türkiye’de festival kültürüne yeni bir soluk getirmek için hazırlandık. Şu anda yaptığımız etkinlik, Festivol’un 2. Ayağı. Daha sonraki planlarda da daha güzel etkinliklerimiz olacak. Festivol’ün 2. Ayağını Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Kayseri halkından yoğun bir ilgi var fakat beklediğimiz ilgi daha fazla. Bizimle Festivol’de eğlenen insanlar, tanıdıktan sonra çok seviyorlar ve vazgeçmek istemiyorlar. Tamamıyla katılımcıların memnuniyetine dayanan bir sistemle, 2. Etkinliğimize giriş yaptık. Katılım ilk etkinliğimizden daha fazla olacak. Şu anda beklenen talebi almış durumdayız ama beklediğimiz kadar değil. Festivol, 3-4 Ağustos’ta gerçekleşiyor. 3 Ağustos’ta gurbetçi vatandaşlarımız ve Kayseri’deki halkımız için ücretsiz ‘Türk Geceleri’ konseptiyle geldi. ‘Türk Geceleri’ dahilinde Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahnesi olacak. 4 Ağustos Festivol özel programında da Allame, Şanı Şer Sokrat, Son Feci Bisiklet, Cem Adrian ve Dj Lobi sahnemiz var. Festivol’ün ilk ayağında, 8 bin üzeri katılım aldık. 3-4 Ağustos’taki etkinliğimizin ilk günündeki ücretsiz etkinliğimizde 25 bin üzerinde katılım bekliyoruz. Yine 4 Ağustos’taki biletli etkinliğimize de katılım şu anda 10 binin üzerinde hedefliyoruz ve bu doğrultuda ilerliyor. Festivol’ü biz vatandaşlarımız için getirdik. ‘Eğlencenin sesini aç’ ve ‘Festival değil Festivol’ sloganıyla eğlenmeye devam edelim. Vatandaşlarımızı da bu dev sahneye ve mükemmel eğlenceye davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:34
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