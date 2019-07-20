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Festivale hazırlanan "kuş dili" tanıtıldı

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy sakinleri, ağustos ayında yapılacak "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" öncesinde gerçekleştirilen etkinlikle kuş dilini tanıttı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:54
Festivale hazırlanan "kuş dili" tanıtıldı

GİRESUN (AA) - Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy sakinleri, ağustos ayında yapılacak "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" öncesinde etkinlik gerçekleştirdi.

"Kuş dili" olarak da bilinen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin, geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl festival düzenleniyor.

Festival öncesinde Kuşköy sakinleri, il merkezindeki Gazi Caddesi'nde ıslık dili ile konuşarak Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. Burada toplu ıslık dili gösterisi yapıldı.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, burada yaptığı konuşmada, yörede yüzyıllardır haberleşme amacıyla kullanılan ıslık dili kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Islık dilini tanıtmak amacıyla her yıl festival düzenlediklerini anlatan Köçek, "Amacımız bu kültürümüzü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Buradaki en önemli etkinliklerimizden biri de bu yıl 22. kez düzenleyeceğimiz festivalimiz. Festivalimizin ilk adımını bugün Giresun kent merkezinde attık." diye konuştu.

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç de ıslık dili ile ilgili çeşitli projeler yürüttüklerini, bu dilin yaşatılması için üniversite olarak hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Etkinlik, kemençe eşliğinde horon oynanmasının ardından sona erdi.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:54
  1. Giresun
  2. Islık Dili
  3. kuş dili
  4. tanıtım
  5. UNESCO

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