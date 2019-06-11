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Festivalde hazin son

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3.

11 Haziran 2019 Salı 14:53
Festivalde hazin son

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen uluslar arası müzik festivalinin son gününde kaybolan genç için arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Kayıp gencin bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma, JAK, SAK ve AKUT ekipleri karada ve baraj gölünde çalışma yaparken, bölgenin yamaçlık olması arama çalışmalarını güçleştiriyor. Yıldırım Serin Özserinci’ nin bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma, JAK, SAK ve AKUT ekipleri karada ve baraj gölünde çalışma yaparken, bölgenin yamaçlık olması arama çalışmalarını güçleştiriyor.


Manavgat Oymapınar Mahallesi İnönü Caddesi Çatal Seherbük Mevkiinde Metacore Festival adı altında bu yıl 3.’sü düzenlenen uluslar arası müzik festivali, festivalde görevli bir gencin kaybolması nedeniyle hazin son ile bitti.


Edinilen bilgiye göre festival organizasyonunda da görevli olduğu bildirilen Yıldırım Selim Özersinci (29) festivalin son günü olan 10 Haziran sabahı, yanında bulunan arkadaşlarıyla arasında yaşanan tartışmanın ardından ormanlık alana doğru uzaklaştı. Alkollü olduğu iddia edilen genç, 3 saat boyunca geri dönmeyince arkadaşları bir taraftan aramaya çıkarken, konuyla ilgili olarak Jandarmaya bilgi verildi. Kayıp ihbarının ardından ilk etapta Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri tarafından bölgede arama çalışması yapılırken gencin kıyafetleri festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulundu. Yıldırım Selim Özersinci’nin telefonunun çadırda olması ve cebindeki parayı almaması ırmağa girmiş olabileceği ihtimalini doğurdu. Kıyafetlerinin bulunmasının ardından olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çağrılırken hava kararana kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı.


Bugün sabah bölgeye gelen Jandarma Su altı Arama Kurtarma ekibi baraj gölüne girerek arama yaptı. Su yüzeyinde bot ile yapılan aramadan sonuç alınamayınca dalgıçlar bölgeyi su altından taramaya başladı. Arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:53
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