Festivalde 50 çeşit ottan yemek yapıldı

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" sona erdi.

Festivalde 3 gün boyunca, Anıtpark Meydanı'nda kurulan stantlarda kent genelinde yetişen otlar sergilendi.

Hazırladıkları ürünleri sergileyen vatandaşlar, Düzce ovası ve dağlarından topladıkları otlardan yaptıkları yöresel yiyecek ve içecekleri vatandaşlara sundu.

Renkli görüntülerin oluştuğu festival, çeşitli etkinliklerle tamamlandı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün süren festivalde tarih ve doğayı bir araya getirdiklerini söyledi.

Beşincisini düzenledikleri festivalin yoğun katılımla tamamlandığını ifade eden Dikmen, şöyle konuştu:

"Burada otlardan hazırlanan yiyecek ve içeceklerden elde edilen ürünlerle festival yemeği yapıp 'Halil İbrahim Sofrası' kurarak organizasyonu tamamlayacağız. Burada yaklaşık 50 çeşit ottan onlarca çeşit yiyecek yapıldı. Hepsinin içinde ot var. Düzce, burada hem kendi ismini hem de bu festivalin ismini ulusal bazda duyurdu. Şu an hedefimiz organizasyonumuzu uluslararası düzeye çıkarmaktır.

Burada kadınlar bir tarih, bir destan yazdı. Onların emeklerine ve yüreklerine sağlık. Tarihten gelen bereketimizi, bugünkü bereketle yan yana getirdik. Tarihle bugünü birleştirdik, bu nedenle farklı bir festival."

Dikmen, emeğini ve yüreğini koyarak 3 gün boyunca ter döken tüm ekip arkadaşlarına ve kendilerine değer vererek festival alanına gelen vatandaşlara teşekkür etti.