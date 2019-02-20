Festival öncesi davul zurna ile meydana indiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilecek 4. Salihli Deve Güreşi Festivali öncesi güreşçi develer, davul zurna ile şehir merkezinde kortej yürüyüşü yaptı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4. Salihli Deve Güreşleri Festivali öncesi yürüyüş düzenlendi. 24 Şubat Pazar Günü saat 10.00’da Barış Mahallesi mevkiinde yer alan Deve Güreşi Arenası’nda yapılacak olan 4.Salihli Deve Güreşi Festivaline katılacak olan develer, Salihli’de kortej yürüyüşü yaptı.Festival öncesi Kent Meydanı’nda toplanan güreşçi develer, davul zurna eşliğinde Mithatpaşa Caddesi (Sevgi yolu) ve Site Caddesi’nden tekrar geri meydana kadar yürürken, korteje vatandaşlar da ilgi gösterip, develerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Korteje katılarak tüm Salihli halkına deve güreşlerine davet eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Kültürümüzün içinde yer alan deve güreşleri, örf ve adetlerimizin bir parçasıdır. Bizde Salihli Belediyesi olarak bunu bir sosyal etkinlik gibi de düşünüp, bu yıl 4’üncüsünü düzenliyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin güreşçi develeri 24 Şubat Pazar Günü Salihli’de olacak. Geleneksel deve güreşi festivaline tüm Salihli ve Anadolu halkımızı bekliyoruz” dedi.

Korteje Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca, Ali Rıza Ünveren ve Mahmut Süreyya Karaoğlu’da katıldı.