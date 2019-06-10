Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Pirinçeken köyü sakinleri, festival havasında piknik etkinliği düzenledi.

Yüksekova ilçesine bağlı Pirinçeken köy halkı, hafta sonu piknik organizasyonu düzenledi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve Dağlıca bölgesinde dere kenarında düzenlenen etkinlikte halaylar çekildi, yemekler yapıldı ve geleneksel oyunlar sergilendi. Piknik alanına kurulan salıncağa her yaştan insanlar binerken, etkinlikte eğlencenin dozu hiç azalmadı.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Pirinçeken Köyü Muhtarı Mehyet Es, “Biz buraya 200 kişi geldik. Pirinçeken köy halkı olarak Yüksekova merkezde yaşıyoruz. Senede bir kere geliyoruz. Her sene bu etkinliğe katılım artıyor. Geçen seneye göre bu yıl daha kalabalık. Bu organizasyonu her sene yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Piknik organizasyonunun eğlenceli geçtiğini kaydeden Muhtar Es, “Bu coğrafya çok güzel, çok memnunuz. Derenin su debisi yüksek, o yüzden çocukları, kadınları getiremedik. Bu etkinliği düzenlememizin amacı; dayanışmayı, birlik ve beraberliği arttırmaktır. Hafta içi herkes çalıştığı için hafta sonu bu organizasyonu düzenledik” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Faruk Bilmez ise, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin çok güzel olduğunu belirterek, “Akrabalarımızla, köylülerimizle bir araya gelip eğleniyoruz. Yüksekova’nın boğucu havasından bir nevi kurtuluyoruz. Temiz bir havada doğa ile iç içe oluyoruz. Gençler olarak bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.