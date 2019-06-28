0553 313 94 23

"Festival dansçılara uluslararası deneyim imkanı sunuyor"

Solocoreografico Koordinatörü Raffaele Irace:- "Bu akşam başlayacak Solo Çağdaş Dans Festivali, birçok ülkeden dansçıyı bir araya getirecek. Festival dansçılara uluslararası bir deneyim imkanı sunuyor ve sanatçılar için büyük bir değer taşıyor" - CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer: - "Felsefe, sosyoloji gibi diğer düşünsel alanlarla ve güncel konularla doğrudan ilişkili bir disiplin olan solo dans, dansçılara bireysel ve özgür harekat alanı sağlıyor"

28 Haziran 2019 Cuma 13:18
"Festival dansçılara uluslararası deneyim imkanı sunuyor"

ANKARA (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenecek Solo Çağdaş Dans Festivali'nin dansçılara uluslararası deneyim imkanı sunduğu ve sanatçılar için büyük değer taşıdığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği, 28-30 Haziran'da CerModern'de düzenlenen festivale ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

CerModern Sanat Programları Yönetmeni ve Festival Başkanı Zihni Tümer, bu akşam açılışı gerçekleştirilecek etkinliğin Türkiye'deki ilk ve tek solo dans festivali olduğunu söyledi.

Tümer, geçen yıl gösterilen büyük ilginin ardından, etkinliği bu yıl daha fazla dansçının katılımıyla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Solo dansın felsefe, sosyoloji gibi diğer düşünsel alanlarla ve güncel konularla doğrudan ilişkili bir disiplin olduğunu vurgulayan Tümer, dansçılara bireysel ve özgür hareket alanı sağladığını anlattı.

Tümer, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen "Solocoreografico" festivali ile gelecek yıllar için iş birliğine gideceklerini belirterek, "Türkiye'deki dansçıların yurt dışında, yabancı dansçıların da Ankara'da yer bulabilmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "Sanatçılar için büyük değer taşıyor"

Solocoreografico Koordinatörü Raffaele Irace ise geçen yıl sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu etkinliği evrenselliğin bir temsili olarak gördüğünü belirtti.

Festival sayesinde birçok ülkeden dansçıların bir araya gelme fırsatı bulduğuna dikkati çeken Irace, "Festival dansçılara uluslararası bir deneyim imkanı sunuyor ve sanatçılar için büyük bir değer taşıyor." diye konuştu.

Irace, festivale İtalya'dan 3 dansçının katıldığına işaret ederek, "Farklı ülkelerden katılımlar festivalin kültürel çeşitliliğini artırıyor. Çeşitli kültürlerden dansçıların birbirlerine katkı sağlıyor ve değer katıyor. Bu da festivali daha güzel bir hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Irace, projeyi hayata geçiren Tümer'e teşekkür etti.

- "Seçim yapmak çok zor oldu"

Festivalin seçici kurulunda yer alan sanatçılardan Deniz Alp de festivale yurt dışından yaklaşık 250 başvurunun yapıldığını, festivalde yer alacak isimleri seçerken titizlikle çalıştıklarını anlattı.

Alp, "Başvuruların tek tek izlenmesi, değerlendirilmesi, seçilmesi bizler için çok zor oldu. Birbirinden farklı ve güzel işler vardı. Seçim yaparken dansın sergilenişine, kalitesine baktık. Açık havada olan sahnemizin dansçının sergilemek istediklerine cevap verip veremeyeceğini de değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Seçici Kurul'da yer alan dansçılardan Özgür Adam İnanç ve Galip Emre de katıldı.

Bugün saat 19.00'da galası yapılacak etkinlik, pazar akşamı dans gösterilerinin ardından sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:18
  1. CerModern
  2. Dans
  3. festival
  4. Solo Çağdaş Dans Festivali
  5. Zihni Tümer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    3. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    4. İki asırdır aynı sistemle üretiliyor
    5. Büyükşehirin kurslarına yoğun ilgi
    6. Ödüllü kent müzesi Gökçeada’nın gururu..
    7. Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası..
    8. Su patlağını tamir etmeye çalışan..
    9. Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden..
    10. “Wild Edens: Turkey” belgeseli, özel..
    11. "Festival dansçılara uluslararası..
    12. Kadın subay adayı komando kursunun..
    13. Ulaştırma Memur Sen’den Başkan Asya’ya..
    14. TÜSİAD İtalya Ağı kuruldu
    15. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin 3 yılda..
    16. Munzur Çayı’na düşen genci arama..
    17. MAY Tohum’dan ABD’ye lisans ve tohum..
    18. (Özel haber) İlker Soyad: “Atıma çok..
    19. "Kalbin İmparatoru" son yolculuğuna..
    20. Manisa MÜSİAD Makedon öğrencileri..
    21. Kızına fuhuş yaptırdığı iddia edilen..
    22. Özalp ilçesinde aşı çalışması
    23. Aydın’dan kırsal mahallelerle ilgi..
    24. Karaköprü’de sorunlar yerinde..
    25. Şanlıurfa'da DEAŞ'ın sözde..
    26. En değerli ve en eski klasik araçlar..
    27. ’Gençlik aşısı’ ile yıllara meydan..
    28. (Özel) O cinayette kaymakamın..
    29. Piyasalarda gün ortası
    30. Otomobil traktöre arkadan çarptı: 7..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!