Festival adı altında sapkınlığa tepki: Ahıra çevirdiler

Haber Merkezi

Festival adı altında ahlaksızlıkların kol gezdiği faaliyetler toplumda rahatsızlığa sebep olurken, Yalova’daki YUNİFEST adlı etkinlik de benzer tepkilerin odağında. Ailesinden uzakta öğrenim görmek için geldikleri yükseköğretim kurumlarında ahlak yobazlarının hedefinde olan gençler, festival adlı organizasyonlarla çengele alınmaya çalışılıyor.

Yalova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen YUNİFEST’te kısmen hassasiyet gösterilerek etkinlik alanında alkol satılması ve içilmesi engellenirken, festivalin giriş bölgesindeki manzaralar istenmeyen görüntüler oluşturdu. Yalova Üniversitesinde Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen festivalde öğrencilerin alkol alarak eğlendiklerine dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, festival alanı girişinde yüzlerce alkol şişesinin tüketildikten sonra etrafa saçıldığı yer aldı.

Sahne alanlar da geleneklerimizden uzak

YUNİFEST adı ile Yalova Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen festivalde yaşananlara İslami Kulüpler Kolektifine bağlı Mevzi Kulübü’nden sert tepki geldi: “Yunifest Rezilliğini Derhal Durdurun” başlıklı bildiride “Yalova İslami İlimler öğrencileri olarak Yunifest Festivali’ne davet edilen kişilerin dînî ve örfî geleneklerden uzak, örneklik teşkil etmeyecek şahıslar olduğu hususunda rahatsızlığımızı gerekli yerlere bildirmiştik. Fakat Yalova Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen bu festival maalesef iptal edilmemiş Bugün elimize geçen görüntülerde ise bu festivalin ne kadar rezil bir hâl aldığını esefle müşahede ettik.”

Rezaleti durdurun

Etkinlik çerçevesinde, AK Partili belediye başkan vekilinin sponsorluğunda Ece Seçkin isimli teşhirci şarkıcının bugün konser vereceği öğrenildi. Teşhirci şarkıcı önceki hafta Düzce Belediyesi’nin etkinliğindeki konserine muhafazakar kesimden büyük tepki gelmişti.

Üniversitedeki Mevzi Kulübü’nün bildirisinde şu ifadeler yer aldı: “Yunifest’in düzenlendiği alanlarda alkol kullanımı yasak olmasına rağmen yüzlerce bira şişeleri yerlere savrulmuştur. Milletimizi ahlâk, ilim ve fende kalkındırması gereken eğitim kurumları nasıl barlar, pavyonlar ve eğlenci merkezlerine dönüştürülebilir ve buna nasıl müsaade edilir? Yunifest sponsoru Yalova Belediyesi’nden ve diğer yetkili mercilerden derhal bu rezilliğin durdurulmasını talep ediyoruz!”