Fester Abdü kimdir? Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa finali maçı

Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa finali maçıyla futbol severler adeta futbola doydu. İngiltere'nin iki büyük futbol takımı Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa Final maçı çerçevesinde İstanbul Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Chelsea'ye penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü. Liverpool ve Chelsea arasındaki maçın 14'üncü dakikasında sahaya giren Fester Abdü maça damga vurdu. Peki Fester Abdü kimdir? YouTube Fester Abdü hangi kanalın sahibi?

İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçına tüm dünya ilgi gösterdi. Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da oynanan Süper Kupa finalinde dikkat çeken bir hata yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Liverpool ile Chelsea arasında yapılan mücadele, Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'daki Beşiktaş Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen iki İngiliz takımı Liverpool ve Chelsea arasındaki maç sırasında sahaya giren "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalının sahibi Fester Abdü'ye sosyal medyada yoğun bir tepki gösteriliyor.

Takipçi sayısı hızla düştü

Maçın yaklaşık 14'üncü dakikasında taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atlayan, saha içinde koştuktan sonra Liverpool ceza sahasına giren, ancak kaleye gelemeden görevliler tarafından dışarı çıkarılan taraftarın "Deli Mi Ne?" adlı YouTube kanalında videolar üreten Fester Abdü olduğu ortaya çıktı. Maçı Türkiye'den izleyen çok sayıda kişi, Abdü'ye bu davranışından ötürü tepki göstererek "Deli Mi Ne?" adlı kanalını takipten çıkarmaya başladı. Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenenen Fester Abdü'nün "Deli Mi Ne?" adlı kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 571 bin kişiye kadar indi.