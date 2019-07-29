Feslikan’da şampiyon Balaban oldu

Bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri, yağlı güreşler ile son buldu. Feslikan Yağlı Güreşleri Şampiyonu İsmail Balaban oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde bu yıl 50’si başpehlivan olmak üzere toplam 700 güreşçi mücadele etti.

Güreşlere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul,MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve çok sayıda parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile meclis üyeleri katıldı.

Dev Türk Bayrağı açıldı

Sabahın erken saatlerinden itibaren güreşleri izleyemeye gelen davetlileri giriş kapısında karşılayan Başkan Semih Esen, başpehlivanların kura çekimi törenini de yine tüm protokol üyeleriyle birlikte yaptı. Esen, Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşlerine emek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ‘altın kemer’ takdim ederek teşekkür etti. Kura çekimi ile birlikte başpehlivanların güreş startını veren Esen, protokol ve güreşçilerle birlikte dev Türk bayrağı açarak güreş severleri selamladı.

Güreş ağası Mustafa Koç oldu

Güreşlerle birlikte ‘ağalık ihalesi’ de başladı. Başkan Esen, ihaleyi 130 bin lira ile açtı. Feslikan Yağlı Güreşleri Ağalık İhalesini 307 bin liraya iş insanı Mustafa Koç aldı. Mustafa Koç, Başkan Semih Esen ile birlikte ihale sonunda sahayı turlayarak şeref turu attı. Günün boyu alandan hiç ayrılmayan güreş severler, adım adım finale giden pehlivanları büyük bir keyifle izledi. İsmail Balaban ile İsmail Koç, Ali Gürbüz ile de Turan Balaban’ın mücadele ettiği yarı finalden finale bilet alan isimler İsmail Balaban ile Ali Gürbüz oldu.

Balaban ve gürbüz ile kırkpınar heyecanı

Final müsabakasının ilk 40 dakikalık bölümünü tamamlayan İsmail Balaban ve Ali Gürbüz puanlamaya kaldı. Müsabakanın 5 dakikalık puanlama bölümünde yenilmeyen başpehlivanlar, ’altın puan’ bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadele de İsmail Balaban rakibi Ali Gürbüz karşısında puan alarak altın kemeri kazanan taraf oldu. İsmail Balaban birinci, Ali Gürbüz ikinci olurken, üçüncülüğü İsmail Koç ve Turan Balaban paylaştı.

Antalyalıların Feslikan da Kırkpınar heyecanı yaşadığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 22’nci Feslikan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan İsmail Balaban’ı tebrik etti. Güreşlere katılan tüm pehlivanlara teşekkür eden Semih Esen, mesai arkadaşlarını da unutmadı. Tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Esen, Muhittin Böcek ile birlikte İsmail Balaban’a şampiyonluk kupasını ve altın kemerini takdim etti. 22’nci Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri, kürsüye çıkan diğer başpehlivanlar birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.