Fesleğen tohumunun yaraları nelerdir? Fesleğen tohumu nasıl kullanılır?

Sağlıklı beslenme fikri her geçen gün yaygınlaşıyor. Yediğine, içtiğine özen gösterenler özellikle yeni baharatlar ve tohumlar keşfetme konusunda önerilere bir hayli açık. Ancak bu konuda verilen tüm önerileri olduğu gibi kabul etmemek aksine araştırmak hatta uzmana danışmak son derece önemli…

Mis kokusuyla balkonlarımızı süslüyor

Yaz mevsiminde mis kokusuyla balkonlarımızı süsleyen fesleğenler aynı zamanda evlerimizi sivrisineklere karşı güvenli hale getiriyor (!) Her bahar bir hevesle aldığınız fesleğen bitkisinin o şahane yapraklarından kaçınız yararlanıyor? Kuru ya da taze fesleğene nedendir bilinmez sofralarımızda yeteri kadar yer vermiyoruz. Taze fesleğeni yemeklerde salatalarda kullanabileceğimiz gibi kurusunu nane gibi tüketebiliriz. Elbette, hanımlar fesleğeni yemeklerde, salatalarda nasıl kullanacağını bilir. Peki, ama fesleğen tohumunun yenebildiğini biliyor musunuz? Evet, yanlış duymadınız fesleğen tohumu da aynı keten tohumu gibi tüketilebilir. Fesleğen tohumu tüketmeye başladığınızda ise vücudunuzda meydana gelen değişim sizi bir hayli şaşırtacak. İşte, fesleğen tohumunun yararları:

İyi bir mineral kaynağı

1 yemek kaşığı fesleğen tohumu günlük demir, kalsiyum ve magnezyum ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar.

Tam bir lif deposu

Fesleğen tohumları; bağırsak sağlığı, şekerin dengelenmesi, dengeli bir kolesterol ve iştah kontrolünü sağlayan önemli lifleri içerisinde barındırır.

Son derece zengin

Fesleğen tohumları flavonoidler ve diğer polifenoller dahil bitki bileşikleri bakımından zengindir.

Şahane bir içecek

Gazlı içeceklere yeni bir alternatif geldi. Hindistan, Güneydoğu Asya ve ABD'de fesleğen tohumundan üretilen içecekler şişelenerek marketlerde satılmaya başlandı. Ülkemizde fesleğen içecek olarak yalnızca çay olarak tüketiliyor.

Omaega-3 deposu

Yalnızca bir yemek kaşığı fesleğen tohumu 2,5 gram yağ içerir. Bunun yarısı ise omega-3 yağı olan alfa-linoleniktir. Kısacası 1 yemek kaşığı fesleğen tohumu, günlük omega-3 ihtiyacının tek başına karşılar.

Chia tohumuna alternatif

Sıvıyla temas ettiğinde oldukça büyüyen chia tohumu son yıllarda özellikle diyet yapanların sıklıkla tükettiği ürünlerden biridir. Chia ve fesleğen tohumu karşılaştırıldığında besin değerlerinin birebir aynı olduğu kanıtlanmıştır. 1 yemek kaşığı chia tohumu ve fesleğen tohumunun kalorisi 60'tır. Fesleğen tohumu; lif, protein, kalsiyum, demir, magnezyum değerleri açısından ise chia tohumundan birkaç adım öndedir.

Aman dikkat!

Fesleğen tohumu satın alırken son derece dikkatli olmakta yarar var. Yiyecek olarak tüketeceğiniz fesleğen tohumunun kimyasaldan uzak olması gerekir. Dikilmek için satılan fesleğen tohumlarında genellikle böcek ilaçları bulunur. Bu nedenle güvendiğiniz aktardan ya da Asya ürünleri satan mağazalardan fesleğen tohumu almak daha doğru olacaktır.

Araştırmalar son derece yetersiz!

Son yıllarda yapılan birkaç araştırma fesleğen tohumunun son derece kıymetli olduğunu ortaya koysa da yapılan araştırmalar son derece sınırlı. Yapılacak yeni çalışmalar neticesinde yıllar içerisinde fesleğen tohumunun bilmediğimiz birçok faydası ortaya çıkacaktır.

Fesleğen tohumu nasıl tüketilir?

Fesleğen tohumlarını; smoothie, milkshake, limonata, çorba, salata sosları, yoğurt, puding, yulaf ezmesi, krep, ekmek ve keklere gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz.