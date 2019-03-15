Fesih Özyurt’un 10. kişisel yağlı boya tabloları sergiye açıldı Erzurumlu ressam Fesih Özyurt 5 yıl sürede yaptığı 79 tabloluk yağlı boya resimlerini Palerium AVM’de sergiye açtı.

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt 5 yıl sürede yaptığı 79 tabloluk yağlı boya resimlerini Palerium AVM’de sergiye açtı.

Sergi açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Matbaacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Yakutiye Halk Eğitim Müdürü Mehmet Çiftci ve Palerium AVM Müdürü Fuat Yürük katıldı.

40 yıldır resimle uğraşan Fesih Özyurt kendisine ait 10. kişisel yağlı boya resim sergisinde her bütçeye uygun tabloların olduğunu ifade ederektüm Erzurumluları Palerium AVM’ ye beklediğini söyledi.

Fesih Özyurt 10.kişisel yağlı boya sergisi 10 gün boyunca Palerium AVM’de sergilenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.