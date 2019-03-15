0553 313 94 23

Ferrariyle taksiciyi öldüren sürücü teslim oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ferrari markalı lüks otomobiliyle çarptığı taksicinin ölümüne neden olan İsmail Arıkan avukatıyla polise giderek teslim oldu.

15 Mart 2019 Cuma 14:07
Ferrariyle taksiciyi öldüren sürücü teslim oldu

Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Çankaya Ziyaur Rahman Caddesi'nde, Çankaya Köşkü yakınında meydana geldi. İsmail Arıkan yönetimindeki 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yöne giden Nevzat Çakır yönetimindeki 06 T 6628 plakalı taksiye arkadan çarptı. Otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada taksi şoförü Çakır hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arıkan ise kaçtı.

Avukatıyla polise teslim oldu

Oto galerisi ve oto yedek parça dükkanı işlettiği öğrenilen İsmail Arıkan, polisin dün yaptığı aramalara rağmen bulunamadı. Arıkan, kazadan yaklaşık 20 saat sonra avukatıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

 

Gözaltına alınan İsmail Arıkan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Arıkan, savcılıkta verdiği ifadesinde korktuğu için kaza yerinden ayrıldığını, kaçma amacının olmadığını ileri sürdü. Kazanın şokunu atlattıktan sonra polise kendisinin teslim olduğunu söyleyen İsmail Arıkan, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, taksi şoförü Nevzat Çakır, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:07
  1. taksiciyi öldüren ferrarili
  2. İsmail Arıkan
  3. Nevzat Çakır

YORUM YAZ

  • ErsoyErsoy27 dk önce
    taksirle ölüme sebebiyet haa, bu şerefsiz diyecem ama şerefsizlerin bile bir haysiyeti var, inanın tüm dünya sözlüklerine bakıyorum bunlara ne denir bir karşılık yok, şişesi bir yerinden girip diğer yerinden çıkacısa ne bilelim alkol olmadığını.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı öncesi moral yemeği
  1. E. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
  2. A Milli Takım'ın aday kadrosu 2019 son..
  3. Eskişehir Emniyetinden ’Güven Masası’
  4. Rusya'dan Yeni Zelanda açıklaması:..
  5. GÜNCELLEME - İzmir'de hastanede yangın
  6. Eğitim Bir- Sen İl Temsilciliği’nden..
  7. Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki..
  8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
  9. Selçuk’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
  10. Toplum Destekli polisler sağlıkçıları..
  11. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
  12. Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü..
  13. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
  14. Tabip Odası’ndan ödül töreni
  15. "Batı'da ağaçlar çiçek açtı, Doğu'da..
  16. 17 Mart’ta bu yollara dikkat
  17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "(Yeni..
  18. Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de..
  19. Bakan Çavuşoğlu: "Belçika’daki yargı..
  20. CHP’li Öndeş, AK Parti lehine..
  21. Çankaya Belediyesi ArtAnkara’da
  22. TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna:“Ezan,..
  23. Palu’da "Çanakkale Şehitlerine" şiir..
  24. Ambulansta ilk kez doğum eğitimi
  25. Deniz Türüç yeniden Milli takımda
  26. Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere..
  27. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
  28. Erbaş'tan saldırıya tepki: Bilinçli ve..
  29. Fesih Özyurt’un 10. kişisel yağlı boya..
  30. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

Günün Karikatürü

15 Mart 2019
Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler