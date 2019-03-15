Ferrariyle taksiciyi öldüren sürücü teslim oldu Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ferrari markalı lüks otomobiliyle çarptığı taksicinin ölümüne neden olan İsmail Arıkan avukatıyla polise giderek teslim oldu.

Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Çankaya Ziyaur Rahman Caddesi'nde, Çankaya Köşkü yakınında meydana geldi. İsmail Arıkan yönetimindeki 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı yöne giden Nevzat Çakır yönetimindeki 06 T 6628 plakalı taksiye arkadan çarptı. Otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada taksi şoförü Çakır hayatını kaybederken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arıkan ise kaçtı. Avukatıyla polise teslim oldu Oto galerisi ve oto yedek parça dükkanı işlettiği öğrenilen İsmail Arıkan, polisin dün yaptığı aramalara rağmen bulunamadı. Arıkan, kazadan yaklaşık 20 saat sonra avukatıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan İsmail Arıkan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Arıkan, savcılıkta verdiği ifadesinde korktuğu için kaza yerinden ayrıldığını, kaçma amacının olmadığını ileri sürdü. Kazanın şokunu atlattıktan sonra polise kendisinin teslim olduğunu söyleyen İsmail Arıkan, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan, taksi şoförü Nevzat Çakır, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.