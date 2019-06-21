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Ferrari’ye 5. kez "En İyinin de İyisi" ödülü

Ferrari, FXX-K, 488 GTB, J50 ve Portofino modellerinin ardından bu yıl ikonik konseptin temsilcisi Monza SP1 ile beşinci kez “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü

21 Haziran 2019 Cuma 16:54
Ferrari’ye 5. kez "En İyinin de İyisi" ödülü

İSTANBUL (AA) - Ferrari, bir ilke imza atarak Red Dot “En İyinin de En İyisi” ödülünü beşinci kez aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin en önemli ve en prestijli organizasyonları arasında yer alan “Red Dot Tasarım Ödülleri”nin 2019 sonuçları belli oldu.

Dünyada spor otomobil markaları arasında öne çıkan Ferrari, FXX-K, 488 GTB, J50 ve Portofino modellerinin ardından bu yıl ikonik konseptin temsilcisi Monza SP1 ile beşinci kez “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Red Dot Ödülleri kapsamında, Ferrari’nin Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ve Tasarım Ekibi de “Radius Challenge Cup” mücadelesini kazanarak “Red Dot: Yılın Tasarım Ekibi” ilan edildi. Ferrari, ödüllerini 8 Temmuz tarihinde Almanya’nın Essen kentinde düzenlenecek tören ile alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Dot Award Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Profesör Dr. Peter Zec, Ferrari’nin tasarım ödülleri tarihinde hiçbir otomobilin ulaşamadığı başarıyı yakaladığına dikkati çekti.

Markanın, 2015 ve 2019 yılları arasında, Flavio Monzoni ve Ferrari Design Team’in de tasarımları ile toplam 14 ödül aldığını aktaran Zec, “Ferrari, lüks spor otomobilleri tutku nesnesi haline getirme noktasında diğer otomobil firmalarından daha başarılı. Tasarımcılar benzersiz bir sürüş ve marka deneyimi yaratmak için en ileri teknoloji ile duygusal olarak çekici tasarım dilini kullanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Ferrari Tasarım Kıdemli Başkan Yardımcısı Flavio Manzoni ise böylesi önemli ödüllerin Ferrari ekibinin tasarım tutkusunu beslediğini ve özgün tasarımların ortaya çıkmasını teşvik ettiğini belirtti.

Ayrıca ödül töreninden dört gün sonra da, Essen kentinde yer alan Red Dot Tasarım Müzesi’ndeki “2019 yılında Tasarım” ve “Çağdaş Tasarım 2019’da Kilometre Taşları” sergilerinin yanı sıra, Ferrari tarafından düzenlenen ve Red Dot Award: Ürün Tasarımı Ödülleri’nin tamamının yer alacağı özel bir sergi de Ferrari tutkunlarıyla buluşacak.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:54
  1. Ferrari

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