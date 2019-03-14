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Ferrarili sürücü taksiciyi öldürüp kaçtı

Ankara'da Çankaya Köşkü'nün 6 numaralı giriş kapısının önünde Ferrari markalı lüks aracın sahibi ticari taksiye çarptı. Taksi şoförünün hayatını kaybettiği kazada Ferrari'nin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:19
Ferrarili sürücü taksiciyi öldürüp kaçtı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Köşkü’nün 6 numaralı giriş kapısı önünde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AR 5000 plakalı Ferrari marka lüks otomobil, aynı caddede seyir halinde olan Nevzat Çakır’ın kontrolündeki 06 T 6628 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

50 metre savruldu

Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan 06 AR 5000 plakalı araç, yolun karşısındaki kaldırıma savrularak yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförü Nevzat Çakır’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

U dönüşü yaparken kaza oldu

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, taksi şoförü Nevzat Çakır hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü ise kaçtı. İddiaya göre, U dönüşünün yasak olduğu caddede U dönüşü yapan taksici, karşı şeride geçerek 06 AR 5000 plakalı aracın önüne çıktı. Kazadan sonra, taksiye arkadan çarpan 06 AR 5000 plakalı aracın sürücüsü, olay yerinde aracını bırakarak kaçtı.

Polis, kazaya ve kaçan sürücüye ilişkin inceleme başlattı .

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:19
  1. Ankara
  2. kaza
  3. ferrari

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  • AbdullahAbdullah22 dk önce
    İki tane en sevilmeyen insan tipi kaza yapmış. Hiç üzülmedim.

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