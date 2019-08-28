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Manuel Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması

Beşiktaş'a imza attığı öne sürülen Portekizli oyuncu Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa'dan transfer açıklaması geldi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:02
Manuel Fernandes'in menajerinden transfer açıklaması

Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren ve ismi birçok Türk takımıyla anılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in eski kulübü Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti.

33 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili olarak menajeri Paulo Barbosa'dan açıklamalar geldi. ManuelFernandes için birçok teklif olduğunu söyleyen Barbosa, kesinleşen bir durum olmadığını aktardı ve şöyle konuştu;

"Henüz kararını vermedi"

"Fernandes'in Krasnodar ve Beşiktaş'a olan ilgisi mi? Farklı takımlardan talepler var. Manuel henüz kararını vermedi." dedi.

2014'ten bu yana Lokomotiv Moskova forması giyen Manuel Fernandes 144 maça çıkarken, 34 gol atıp 28 asist yapma başarısı göstermişti.

Kaynak: Sporx

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:02
  1. Lokomotiv Moskova
  2. Manuel Fernandes
  3. Fernandes
  4. Beşiktaş
  5. Paulo Barbosa

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