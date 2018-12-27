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Fernandao’nun kızı kimdir? Fernandao'nun kızı trafik kazasında öldü

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızı trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Fernandao kimdir? Fernandao kaç yaşında? Fernandao hangi takımlarda oynadı?

27 Aralık 2018 Perşembe 15:21
Fernandao’nun kızı kimdir? Fernandao'nun kızı trafik kazasında öldü

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızı trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.  2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe’de oynayan ve sezon başında 2.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızını kaybettiği haberi geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü konuyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı.  Fernandao üzücü haberi alır almaz ülkesine gitti.

Fernandao kimdir? 

27 Mart 1987 Rio de Janeiro doğumlu olan Jose Fernando Viana de Santana, futbola ülkesi Brezilya'nın America Football Club takımının altyapısında başladı. Fernandao, 2008 yılında Tombense'ye transfer oldu. 2008-2012 yılları arasında sırasıyla Flamengo, Volta Redonda, Macae, Paysandu, Democrata, Guarani ve Palmeiras'ta kiralık olarak oynayan Fernandao 2012 yılında Atletico Paranaense ile sözleşme imzaladı. Atletıco Paranaense'de 11 maçta 3 gol atan 28 yaşındaki yıldız 2013 yılında performansıyla bir çok kulübün dikkatini çekeceği Bahia'ya kiralandı. Bahia'da 38 maçta 18 kez fileleri havalandıran sambacı ligde attığı 13 golle Brezilya Serie A'nın en golcü isimleri arasında yer aldı.

 

2013-2014 sezonunun devre arasında Bursaspor'a kiralık olarak gelen Fernandao hava hakimiyeti, güçlü fiziği ve bitirici özelliğiyle kısa sürede Spor Toto Süper Lig'in en başarılı forvetlerinden biri oldu. İlk lig maçına 25 ocak 2014'te Eskişehirspor karşısında çıkan Brezilyalı forvet 2 gol atarak Türkiye'deki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Yarım sezonda Süper Lig'de 16 maçta forma giyen Fernandao 10 gol - 1 asistle oynadı. Bursaspor'un yarı finalde veda ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 2 gol kaydederken 3 de asist yaptı. 2014-2015 sezonunda başarılı grafiğini sürdüren Fernandao Süper Lig'de 32 maçta 22 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu. Ligde 7 de asist yapan Brezilyalı futbolcu 12. ve 19. haftalar arası aynı sezonda üst üste 8 hafta gol atan tek yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

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