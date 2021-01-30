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Biyografi Feridun Hadi Sinirlioğlu kim?
Biyografi

Feridun Hadi Sinirlioğlu kim?

Feridun Hadi Sinirlioğlu hayatı | 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak ve kendisine "büyükelçi" unvanı verilerek, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Feridun Hadi Sinirlioğlu hayatı

Yeniakit Publisher
2021-01-30 12:33:00 -
Feridun Hadi Sinirlioğlu kim?

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 1956 yılında Giresun Görele’de dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Feridun Hadi Sinirlioğlu ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudu. 

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı yapan Feridun Hadi Sinirlioğlu bir dönem Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimî Büyükelçisi olarak görev aldı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 2009-2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşturulan geçici seçim hükûmetinde Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

 

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