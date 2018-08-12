Feridun Bahçi kimdir? Feridun Bahçi İYİ Parti MDK üyesi oldu!

İYİ Parti 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu listesine giren Feridun Bahçi kimdir? Feridun Bahşi kimdir? Feridun Bahşi kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?

Feridun Bahşi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Antalya Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Feridun Bahşi, 1959'da Antalya'nın Yukarı Karaman köyünde doğdu. Yukarı Karaman İlkokulunda ilkokul eğitimini, Yeniköy Ortaokulu’nda ortaokul eğitimini ve parasız yatılı olarak kazandığı Çanakkale Gökçeada Atatürk İlk Öğretmen Okulu’nda lise eğitimini tamamladı. Daha sonra girdiği üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve buradan mezun oldu. Avukatlık stajını Antalya’da, Hakimlik stajını İskenderun’da yaptı. Askerlik hizmetini Çorlu 5. Kolordu’da Asteğmen olarak tamamladı. Hukuk kariyerine Edirne’de Ceza Hakimi olarak başladı. Ardından Siirt, Gümüşhacıköy ve Anamur’da Ceza Hakimliği yaptı. Kahramanmaraş’ta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve İlçe Seçim Kurulu Hakimliği, daha sonra Konya’da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve son olarak Ankara’da Çocuk Ceza Hakimliği görevlerinde bulundu Evli ve iki çocuk babasıdır..