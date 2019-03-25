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Feridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme raflarda

İranlı meşhur şair ve mutasavvıf Feridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme Sufi Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
Feridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme raflarda

İranlı meşhur şair ve mutasavvıf Feridüddin Attâr’ın öğütler kitabı Pendnâme Sufi Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.


İranlı mutasavvıf ve şair Ferîdüddîn Attâr 12. yy sonu- 13. yy başında yaşamış, İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Ferîdüddîn Attâr’ınçevirisi Cemal Aydın tarafından yapılan Pendnâme adlıöğütler kitabı çıktı.


Her din, her mezhep ve her meşrepten bütün insanlığa seslenen kitap birinsanca yaşama rehberidir. Doğruluğu, güzelliği ve mutluluğu arayan herkesin ruhunu yıkayıp sükûna erdiren bir pınardır. Ferîdüddîn Attâr hazretleri, evrensel çapta bir sûfîdir. O yüzden de seslenişiyle bütün insanlığı kucaklar.


“Evlâdım, insanlara sert konuşma yoksa sana sırt çevirirler. İyi günlerinde başkasına yardım edersen, dar günlerinde o da senin imdadına koşar. Öfkesini tutmak, yüce ruhlu insanın harcıdır. Aşağılık biri olmak istemiyorsan, aşağılık birinden bir şey isteme! Birlikte yaşadığı insanlarla geçinmeyi bilmeyenin yoldaşı, sıkıntı ve ızdıraplarla dolu günlerdir. Ruhun üzüntülerle dolsun ve kıvransın istemiyorsan, hiçbir kalbi kırmamaya bak! Bir toplantıda insanların seni dinlemediklerini görürsen, yüzlerce sözün dahi olsa sakın söyleme!”


Kitaptan Alıntılar:


"İsyankâr nefsini dizginlemeyi bilen kimse, akıllılar arasında şerefli bir yer edinir."


"Sükût, akıllılığın mesleğidir; akılsızlığın mesleğiyse asıl vazifesini unutmaktır."


"Dostum, tam bir esenlik içinde olmak istiyorsan bunu sana dört şey sağlayabilir: Güvende olmak, ailede huzur, beden sağlığı, kanaat."


"Akıl ve idrak sahibiysen dervişlere dost ol, onlarla sohbet et! Onlardan başkasıyla düşüp kalkma! Aleyhlerinde bulunmaktan ve onları çekiştirmekten kaçın!"


"Gerçek anlamda takvaya eren kimse, asla nam ve şan peşinde koşmaz."


"Hak yolunun yolcusu, insanların ne övmesine aldırır ne de yermesine, yoksul elbisesi giymekten de gocunmaz."


"Varını yoğunu Allah yolunda feda etmeyi bilmezsen nasıl olur da muradına erer, gerçek saadete kavuşabilirsin?"


"Kardeşim cömert ol, cömert ol ki yokluktan bolluğa geçesin!"


"Derviş, hiçbir şeyi olmamasına ve sırtında abayla dolaşmasına rağmen, insanlara kendini zengin ve müstağni gösterir."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:19
  1. kitap

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