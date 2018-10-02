Feribotta patlama! Yüzlerce kişi mahsur kaldı
Baltık Denizi'ndeki seyir halindeki bir feribotta patlama meydana geldi. Yüzlerce kişinin mahsur kaldığı bildiriliyor.02 Ekim 2018 Salı 15:47
Rusya'nın Sputnik haber sitesi, Baltık Denizi'nndeki bir feribotta patlama meydana geldiğini duyurdu.
Russia Today televizyon kanalının internet sitesinde de, yüzlerce kişinin olduğu teknede yangın çıktığını bildirdi.
Litvanya Ordusu, 335 kişinin olduğu teknede yangın çıktığını doğruladı.
Ayrıntılar gelecek...
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