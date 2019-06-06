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Feribotta parmağı koptu

Datça-Bodrum seferini yapan Kemalreis-3 feribotunda meydana gelen kazada parmağı kopan 75 yaşındaki Turan Çıkaroğlu isimli vatandaş Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne ait deniz ambulansı ile Bodrum’daki özel bir hastaneye sevk edimdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 22:53
Feribotta parmağı koptu

Datça-Bodrum seferini yapan Kemalreis-3 feribotunda meydana gelen kazada parmağı kopan 75 yaşındaki Turan Çıkaroğlu isimli vatandaş Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’ne ait deniz ambulansı ile Bodrum’daki özel bir hastaneye sevk edimdi.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Bodrum Deniz Kurtarma ambulansı talep edildi. Bodrum limanından hareket eden deniz ambulansı, Kemalreis-3 feribotunda sağ el yüzük parmağı kopan vatandaşı feribottan aldı. Kopan parmak buz torbasında muhafaza edilerek Bodrum limanında hazır bekleyen ambulans ile Bodrum’daki özel bir hastaneye sevk edildi.


Turan Çakıroğlu isimli vatandaşın parmağının kaportaya sıkışarak uç kısmından koptuğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 22:53
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