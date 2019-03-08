0553 313 94 23

Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.

08 Mart 2019 Cuma 11:41
Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yapan polis 196 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, feribot iskelesinde yabancı plakalı bir araçta arama yaptı. B.E. isimli şahsın aracında yapılan aramada 196 adet gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler B.E. ve M.E,çıkarıldıkları Gelibolu Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek Pota’da kuralar çekildi
    1. Tek Pota’da kuralar çekildi
    2. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    3. Malatya’dan Türkiye’ye örnek proje
    4. Türkiye Ermenileri Patriği hayatını..
    5. Elazığ’da öğrencilerle deprem ve..
    6. Hindistan savaş uçağı düştü!
    7. Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    8. Engelleri aşmak için bir araya geldiler
    9. "81 İl 81 Anaokulu Projesi"
    10. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan,..
    11. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    12. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    13. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    14. Gençlik Merkezine gece denetimi
    15. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    16. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    17. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    18. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    19. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    20. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    21. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    22. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    23. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    24. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    26. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    27. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    28. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    29. KSÜ personeline rekor promosyon
    30. Geleceğiniz güvence altında
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir