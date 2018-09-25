Ferhat Tunç tutuklanacak mı? Ferhat Tunç hapis mi yatacak? Ferhat Tunç kimdir?

Türkücü Ferhat Tunç, tutuksuz yargılandığı davada "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına mahkum edildi. Peki Ferhat Tunç kimdir? 24 Haziran seçimlerinde HDP Aydın Milletvekili adayı olan Ferhat Tunç nereli?

1979 yılında liseyi bitirerek Almanya'ya taşındı. Ardından Mainz Üniversitesi'ne bağlı bir müzik okulunda kısa bir eğitim almış ve Kızılırmak adlı ilk albümünü çıkarmıştır. Ferhat Tunç, elde ettiği müzik birikimini, 1984'te Türkiye'den Almanya'ya giden müzisyen Orhan Temur'la başladığı çalışmaya aktardı ve ortaya Bu Yürek Bu Sevda Var İken albümü çıkardı. Almanya'da olmasına rağmen ülkesinde yaşananlara kayıtsız kalmayan Ferhat Tunç'un bu albümü, 12 Eylül Darbesi'ne itirazın izlerini taşıyordu. 1985'te, 12 Eylül'ün rüzgarlarının henüz sert estiği bir dönemde Türkiye'ye döndü ve yeni bir başlangıç yaparak aynı yıl Vurgunum Hasretine adında Türkiye'deki ilk albümünü çıkardı. Albüm kısa sürede büyük yankı yarattı ve Ferhat Tunç artık Türkiye'de, toplumsal muhalefetin içindeydi.

Stüdyo albümleri

Kızılırmak (Almanya-1982)

Bu Yürek Bu Sevda Var İken (Almanya-1984)

Vurgunum Hasretine (1986)

Ay Işığı Yana Yana (1987)

Munzur Dağlarında (1989)

Vuruldu (1989)

İstanbul Konserleri-1 (1989)

Yaşamak Direnmektir (1990)

İstanbul Konserleri-2 (1990)

Gül Vatan (1991)

Ateş Gibi (1992)

Firari Sevdam (1993)

Özlemin Dağ Rüzgarı (1994)

Kanı Susturun (1995)

Bu Yürek Bu Sevda Var iken (1996)

İstanbul Konserleri-3 (1996)

Kayıp (1997)

Kavgamın Çiçeği (1999)

Her Mevsim Bahardır(2000)

Şarkılarım Tanıktır (2002)

Nerdesin Ey Kardeşlik (2003)

Sevmek Bir Eylemdir (2005)

Ateşte Sınandık (2006)

Çığlıklar Ülkesi (2009)

Listen to the Banned (2010)

Dersim-Şuware Kırmanciye (2012)

Kobani (2016)

FERHAT TUNÇ AYDIN'DAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Ferhat Tunç 24 Haziran seçimlerinden HDP Aydın Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. 24 Haziran seçimlerinde Aydın sonuçları şöyle olmuştu:

Muharrem İnce: 312.871 oyla yüzde 44.23

Recep Tayyip Erdoğan: 268.628 oyla yüzde 37.97

Meral Akşener: 79.685 oyla yüzde 11.26

Selahattin Demirtaş: 40.882 oyla yüzde 5.78

Temel Karamollaoğlu: 3.138 oyla yüzde 0.44

Doğu Perinçek: 2.194 oyla yüzde 0.31

Aydın 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Millet İttifakı: 356.515 oyla yüzde 50.25

Cumhur İttifakı: 283.888 oyla yüzde 40.01

CHP: 244.295 oyla yüzde 34.43

AK Parti: 226.434 oyla yüzde 31.91

İYİ Parti: 107.181 oyla yüzde 15.11

HDP: 64.746 oyla yüzde 9.13

MHP: 57.454 oyla yüzde 8.10

SP: 5.039 oyla yüzde 0.71

CHP Aydın Milletvekili Listesi:

BÜLENT TEZCAN

HÜSEYİN YILDIZ

SÜLEYMAN BÜLBÜL

MUSTAFA İBERYA ARIKAN

AK Parti Aydın Milletvekili Listesi:

MUSTAFA SAVAŞ

BEKİR KUVVET ERİM

METİN YAVUZ